Afrique: L'Initiative de l'empreinte verte de l'Éthiopie est un exemple phare de l'engagement climatique en Afrique - Un responsable de l'UA

Addis-Abeba — L'Association du personnel de l'Union africaine (UA) a salué l'Initiative « Empreinte verte » de l'Éthiopie, la qualifiant de modèle d'action climatique mondiale.

Nouhou Thiam, président de l'Association du personnel de l'UA et chef de la Division des organes délibérants de l'UA, a salué l'Initiative « Héritage vert » de l'Éthiopie, la qualifiant de contribution exemplaire à la lutte mondiale contre le changement climatique.

S'exprimant lors d'une cérémonie de plantation d'arbres organisée conjointement par l'Association du personnel de l'UA et la Commission de coordination de la participation communautaire et du volontariat de l'administration municipale d'Addis-Abeba dans le quartier de Yeka, Thiam a félicité l'Éthiopie pour avoir mis en valeur « l'héritage vert de manière exemplaire ».

L'Éthiopie a établi un nouveau record national de plantation d'arbres, avec 714,7 millions de jeunes plants plantés en une seule journée, le 31 juillet 2025, dans le cadre de l'ambitieuse Initiative « Empreinte verte » du pays.

Le Premier ministre Abiy Ahmed a également déclaré : « Une fois de plus, les Éthiopiens ont prouvé que des choses incroyables se produisent lorsque nous nous unissons. » Il a souligné la large participation de divers segments de la société, d'institutions et d'organisations internationales.

Thiam a également décrit la GLI comme une tradition éthiopienne chère à l'humanité, qui « transforme le paysage éthiopien, réécrit l'histoire et remodèle le monde ».

Les plantations se sont poursuivies dans tout le pays, l'événement d'aujourd'hui étant organisé par le personnel de l'Union africaine dans le cadre du programme en cours.

Un arbre est vivant et, lorsqu'il pousse, il génère de nombreux bienfaits qui ont un impact sur le bien-être humain et régulent l'environnement, a-t-il déclaré, soulignant que cette initiative s'inscrit dans le cadre des efforts mondiaux de lutte contre le changement climatique.

« Dans le contexte actuel, on observe des cyclones, des tempêtes et des incendies. Cela indique donc que l'environnement est en danger », a-t-il ajouté.

Thiam a souligné l'urgence d'intensifier les efforts de plantation d'arbres.

« Nous pouvons jouer un rôle régulateur dans la restauration de la nature et des ressources en eau », a-t-il ajouté, saluant la propreté et les améliorations environnementales d'Addis-Abeba.

Il a appelé à une plus grande mobilisation publique à tous les niveaux : gouvernement, communauté, quartier et village, afin de garantir non seulement la plantation, mais aussi l'entretien des arbres.

John Magok, autre membre du personnel de l'UA, a également salué le leadership de l'Éthiopie sous la direction du Premier ministre Abiy Ahmed, décrivant cette initiative comme un modèle pour les pays africains comme le Soudan du Sud en matière de lutte contre la déforestation et de promotion de la qualité de l'air.

« Nous plantons pour notre continent, et nous remercions l'Éthiopie pour son rôle de chef de file. Cela pourrait donc servir d'exemple aux pays voisins, comme le Soudan du Sud, qui pourraient s'inspirer de cet exemple. Cela a également contribué à lutter contre la déforestation et à garantir un air pur et sain », a-t-il souligné.

Une autre participante, Moroesi Putsoa, a également exprimé sa détermination à participer à la campagne de plantation malgré un bras cassé.

Le commissaire à la participation communautaire et à la coordination du volontariat de la ville d'Addis-Abeba, Yimer Kebede, a pour sa part déclaré que la participation de nos frères et soeurs africains à la campagne de plantation témoigne du caractère transfrontalier de cette initiative.

« Aujourd'hui, nous avons planté des jeunes plants d'avocatiers et d'autres arbres, pour les générations futures. »

Le programme vise à planter 7,5 milliards d'arbres pendant cette saison des pluies et 54 milliards d'ici 2026, témoignant ainsi de l'engagement de l'Éthiopie en faveur de la lutte contre le changement climatique et du développement durable.