Afrique: Le directeur régional a souligné la nécessité d'un financement national pour un système de santé résilient dans le continent

Addis-Abeba — Dr Mohamed Yakub Janabi, Directeur régional de l'OMS pour l'Afrique, a souligné la nécessité de promouvoir un financement national innovant et une production locale afin de renforcer la résilience des systèmes de santé en Afrique.

Dans un entretien exclusif avec ENA, le directeur a noté que les crises financières et géopolitiques, ainsi que le changement climatique, comptent parmi les défis auxquels le secteur de la santé est confronté.

Pour renforcer la résilience des systèmes de santé sur le continent, les approches de l'OMS s'appuieront sur les priorités des 47 États membres, a ajouté le directeur régional.

Dr Janabi a souligné que « la souveraineté sanitaire implique la responsabilité des pays envers la santé de leur population ».

Selon le directeur régional, il est essentiel d'augmenter le budget de la santé des pays en fonction de leurs priorités.

Ainsi, il a souligné la nécessité de trouver des financements nationaux innovants, insistant sur l'importance d'impliquer également le secteur privé.

Selon lui, plus de 80 % des médicaments et produits sont fabriqués hors du continent.

Des financements nationaux innovants et le développement de la fabrication locale sont essentiels pour réduire la dépendance aux importations, tout en permettant de former un personnel de santé qualifié et d'utiliser les technologies, a-t-il ajouté.

Le directeur régional a donc insisté sur la nécessité de procéder à une évaluation rigoureuse afin de déterminer les besoins essentiels et de planifier en conséquence. Il est essentiel que cela soit cohérent avec le système réglementaire concerné, a-t-il précisé.

Concernant le déclin marqué du Fonds mondial pour la santé en Afrique et les prochaines étapes à suivre, le Dr Janabi a affirmé que l'aide était vitale, exhortant toutes les parties prenantes concernées à consolider leur collaboration afin de trouver de nouvelles solutions face à ces nouveaux défis.

« En matière de financement national innovant, les gouvernements disposent de nombreuses solutions, notamment en augmentant le budget de la santé et en collaborant avec les donateurs et les parties prenantes pour canaliser les dons par l'intermédiaire des instituts nationaux », a-t-il noté.

Il a exhorté tous les acteurs du secteur à collaborer de manière plus coordonnée afin d'accroître la cohérence et d'éviter les doublons et la fragmentation, entre autres.

L'engagement de haut niveau du directeur régional auprès des autorités nationales ainsi que des représentants de l'UA, des Nations Unies et des partenaires de développement à Addis-Abeba a souligné l'importance du financement de la santé et de la production locale pour renforcer la souveraineté sanitaire, la préparation aux situations d'urgence et les priorités sanitaires en Afrique.