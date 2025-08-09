Sénégal: Forum économique turco-sénégalais - «Les deux pays, de par leur profil économique, sont très complémentaires»

Le Premier ministre du Sénégal, Ousmane Sonko, vient d'effectuer une visite en Turquie du 7 au 9 août, où s'est tenu un Forum économique turco-sénégalais à Istanbul ce samedi, le deuxième du genre organisé en moins d'un an. Les relations économiques entre le Sénégal et la Turquie se sont renforcées ces dernières années et ouvrent encore des perspectives intéressantes pour le Sénégal.

Une centaine d'entreprises turques sont déjà installées au Sénégal, en particulier dans la nouvelle ville de Diamniadio, où elles ont remporté de gros marchés. Une présence économique importante pour le Sénégal, explique Abdoulaye Ly directeur exécutif du Club des investisseurs sénégalais, membre de la délégation partie en Turquie :

« C'est important de travailler avec les entreprises turques. Ce sont des gens qui maîtrisent la technologie, notamment sur les équipements domestiques, sur les équipements médicaux, sur la construction, sur l'agriculture, sur l'énergie globalement et sur l'énergie verte en particulier. Pour tous ces domaines, nous avons besoin d'un transfert de technologie, sachant que la Turquie est en avance sur le Sénégal dans ces matières-là. »

La présence turque au Sénégal, ce sont aussi des perspectives de partenariat et d'emploi pour les Sénégalais, rappelle Abdoulaye Ly :

« Un des points sur lesquels nous nous attendons le Premier ministre, c'est le contenu local qui fera que les entreprises turques arriveront au Sénégal, devraient insérer un peu plus de Sénégalais dans ce qu'ils font, dans le capital, dans la technologie et dans le capital humain ».

Les investisseurs turcs seront aussi sollicités pour participer au développement de 18 projets sénégalais sur un modèle de partenariat public-privé, des projets de sidérurgie, de ferme aquacole, ou encore d'usines de matériaux de construction.

Les deux pays, de par leur profil économique, sont très complémentaires. La Turquie exporte son savoir-faire, exporte du mobilier de maison, principalement au Sénégal, des produits finis, des produits industriels. Jusqu'ici, la Turquie importe des matières premières brutes, comme le fer, comme d'autres minerais. Mais il est temps que le Sénégal aussi apporte de la valeur ajoutée industrielle à ces produits primaires et les exporte en Turquie.

D'autant plus qu'il y a une forte demande en Turquie. Sous réserve de la finalisation des études en cours qui sont menées par le gouvernement, il est indéniable que la Turquie devrait davantage acheter de produits sénégalais (...) La Turquie pourrait acheter le poisson. Le Sénégal est un champion en la matière. La Turquie devrait acheter également du textile. Le Sénégal est très bien outillé pour des produits textiles. Mais tout cela sur fond d'une politique équilibrée entre les deux pays, encore une fois.

Abdoulaye Ly, directeur du Club des investisseurs sénégalais: «La Turquie devrait davantage acheter de produits sénégalais»