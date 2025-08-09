Sénégal: Souveraineté nationale - Les forces armées misent sur l'intelligence artificielle

L'intégration de l'intelligence artificielle et la souveraineté numérique sont au coeur de la stratégie de développement du Sénégal, a affirmé Mame Madior Sow, directrice de cabinet du ministre des Forces armées. S'exprimant lors de la première édition de la fête de l'excellence en l'honneur des enfants de militaires et de gendarmes, elle a souligné que ces technologies sont désormais indispensables pour la sécurité et la prospérité du pays selon des informations de l'APS.

Selon Mme Sow, le thème de l'événement, « Intelligence artificielle et souveraineté numérique, une stratégie pour les forces armées et l'éducation au service du développement national », illustre l'engagement du Sénégal dans la transformation technologique mondiale. Elle a insisté sur le fait que la souveraineté numérique est un pilier de l'indépendance nationale, nécessitant une maîtrise des infrastructures, la formation d'experts en cybersécurité et une protection rigoureuse des systèmes nationaux.

La directrice de cabinet a également mis en évidence le lien étroit entre l'armée, la gendarmerie et le système éducatif. Elle a déclaré que l'excellence militaire est désormais inséparable de l'excellence scientifique et technologique, soulignant que la formation des jeunes générations et la protection des données nationales sont des priorités majeures face aux nouvelles menaces.

Djiby Sow, professeur en mathématiques et cybersécurité, a quant à lui souligné le potentiel de l'IA pour révolutionner des secteurs clés comme la cyberdéfense, la santé et l'éducation. Le président de l'Association sénégalaise de cybersécurité a notamment mentionné des projets en cours, comme l'utilisation de l'IA pour le dépistage du cancer du sein.

Tout en saluant les opportunités offertes par l'intelligence artificielle, M. Sow a mis en garde contre ses vulnérabilités et a insisté sur la nécessité d'une formation solide des futurs experts. Il a appelé à une collaboration renforcée entre l'État, les forces armées, les universités et la société civile pour développer des solutions adaptées et sécurisées. Pour concrétiser cette ambition, le professeur a lancé un appel à la mobilisation de ressources publiques pour allouer un budget annuel à l'IA, affirmant que l'avenir du Sénégal est intimement lié à sa capacité à maîtriser le numérique.