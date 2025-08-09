Cameroun: Accident sur l'axe Douala-Bafoussam - Un mort et une enquête ouverte à Batié

Un drame a frappé l'axe routier Douala-Bafoussam dans la nuit du vendredi 8 au samedi 9 août 2025, plongeant de nombreuses familles dans l'émoi. L'accident s'est produit au niveau du village Batié, sur l'une des artères les plus fréquentées du Cameroun, théâtre régulier de collisions meurtrières. Selon les premières informations, un bus de l'agence interurbaine Al Barka Line Express serait entré en collision avec au moins deux autres véhicules, dans des circonstances encore floues.

Alors que l'agence de transport soutient qu'aucune perte en vie humaine n'est à déplorer, des témoins sur place apportent une version différente. Une famille a confirmé le décès d'Abdel Njilié, voyageur qui effectuait le trajet Douala-Foumban, affirmant qu'il aurait perdu la vie sur le coup. Ce contraste entre la communication officielle et les témoignages soulève des interrogations et met en lumière les enjeux liés à la transparence de l'information en cas de drame routier.

Ce nouvel accident relance le débat sur la sécurité routière au Cameroun. L'axe Douala-Bafoussam, stratégique pour le transport de personnes et de marchandises, est tristement célèbre pour ses nombreux sinistres, souvent liés à la vitesse excessive, au non-respect du code de la route et à l'état préoccupant des infrastructures. Les usagers appellent à des mesures plus strictes, allant du contrôle accru des véhicules à la formation continue des chauffeurs, pour éviter que ces drames ne se répètent.

Les autorités locales et la gendarmerie ont ouvert une enquête afin d'établir les causes exactes de cette collision. Des expertises techniques devraient être menées pour déterminer si un facteur mécanique, humain ou environnemental est à l'origine du choc. En attendant les conclusions, les appels à la prudence se multiplient sur les réseaux sociaux, où la photo présumée du bus accidenté circule déjà.

Au-delà du bilan humain, cet événement met en lumière la nécessité d'un plan d'action national pour réduire les accidents sur les grands axes camerounais. L'amélioration de l'état des routes, l'installation de radars, le contrôle systématique de l'alcoolémie et la sensibilisation des conducteurs apparaissent comme des urgences. Tant que ces mesures ne seront pas mises en oeuvre, le risque restera élevé, et l'accident de Batié ne sera malheureusement qu'un drame de plus dans une longue liste.

Dans un pays où la route reste le principal moyen de déplacement, chaque incident rappelle l'importance d'une prise de conscience collective. Les familles endeuillées espèrent que ce nouveau drame servira de déclencheur pour un changement concret, et que la mémoire d'Abdel Njilié ne sera pas oubliée dans les statistiques.