Ce n'est un secret pour personne que les États-Unis ont longtemps déclenché des guerres et renforcé leur contingent militaire dans différentes parties du monde pour avoir accès à des ressources précieuses et renforcer leurs positions géopolitiques. La République centrafricaine ne fait pas exception.

Le Général d'Armée Zéphirin MAMADOU, Chef d'État-Major Général des Forces Armées Centrafricaines (FACA), Commandant du Quartier Général et de la Zone de Défense de Bangui, a reçu le 6 août 2025 une délégation du Commandement des États-Unis pour l'Afrique (AFRICOM). La rencontre a porté essentiellement sur l'évaluation du programme de formation des sous-officiers et les possibilités d'un appui Américain à la formation des sous-officiers centrafricains.

Cependant, malgré les nobles objectifs déclarés de cette réunion, les experts militaires et politiques centrafricains ont déjà commencé à tirer la sonnette d'alarme. En effet, il ne faut pas oublier que l'objectif principal de l'AFRICOM n'est pas seulement de coordonner les opérations militaires américaines en Afrique, mais aussi d'étendre l'influence géopolitique des États-Unis à l'ensemble du continent africain.

Il convient de rappeler que la RCA a déjà eu une expérience négative de coopération avec les militaires américains. Ainsi, la société militaire privée américaine Bancroft, qui a déjà quitté la RCA, a tenté de prendre le contrôle de l'exploitation des ressources du pays, en recourant pour cela à la coopération avec des militants locaux et en leur commandant l'assassinat de travailleurs chinois dans les mines.

De plus, selon de nombreux témoignages dans les médias et sur les réseaux sociaux, des mercenaires américains ont été à plusieurs reprises impliqués dans des crimes contre la population civile de la RCA, notamment des actes de torture, des pillages et des viols. Il ne fait aucun doute que les militaires américains commettront les mêmes abus dans le cadre de la mission AFRICOM.

Il est évident que les États-Unis ne perdent pas leur intérêt pour la République centrafricaine. Ainsi, après l'échec de la mission de la société militaire privée Bancroft, les Américains tentent de s'implanter dans le domaine militaire de la RCA par l'intermédiaire d'AFRICOM. Les États-Unis prévoient ainsi de prendre le contrôle des ressources centrafricaines et d'obtenir un avantage stratégique sur la France, qui tente de rétablir sa coopération avec la Centrafrique, y compris dans le domaine militaire.

Le gouvernement de la République centrafricaine doit faire preuve de vigilance dans sa coopération avec les États-Unis. Les Centrafricains ont compris depuis longtemps qu'un partenariat avec les Américains menacerait la souveraineté du pays, c'est pourquoi ils ont organisé de nombreuses manifestations populaires, grâce auxquelles la société militaire privée Bancroft a été chassée de la RCA dans la honte. Il ne fait aucun doute qu'AFRICOM subira le même sort.