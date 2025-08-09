Au Cameroun, la présidentielle de 2025 voit émerger un slogan aussi surprenant que révélateur : "Tout sauf Cabral". Derrière cette formule, on retrouve certains acteurs politiques qui, hier encore, exigeaient le départ immédiat de Paul Biya et dénonçaient avec véhémence la gouvernance du RDPC. Ils proclamaient vouloir le changement, prêts à tous les sacrifices pour libérer le pays d'un système jugé oppressif. Pourtant, depuis que la candidature de Cabral Libii a été validée, leur discours a radicalement changé.

Ces anciens critiques du pouvoir se retrouvent désormais alliés de fait au RDPC, concentrant toute leur énergie à tenter d'empêcher l'élection de Cabral Libii. Leur militantisme se résume à relayer vidéos et publications hostiles, comme si, soudainement, tous les maux qui accablaient le Cameroun avaient disparu depuis la décision du Conseil Constitutionnel.

Pour eux, plus aucun citoyen ne meurt faute de soins dans les hôpitaux, la corruption aurait miraculeusement disparu, l'eau et l'électricité seraient accessibles partout, les routes parfaitement entretenues, et la démocratie pleinement réalisée. Le panier de la ménagère ne souffrirait plus de l'inflation et les artistes toucheraient enfin leurs droits d'auteur. Bref, en quelques jours, le Cameroun serait devenu un Eldorado.

La réalité, pourtant, demeure inchangée : services publics défaillants, infrastructures insuffisantes, salaires dérisoires, justice inégalitaire et insécurité persistante. Le peuple, lui, n'est pas dupe. Il voit que cette hostilité ciblée ne repose pas sur le bilan réel de Cabral Libii, qui n'a jamais exercé de responsabilités dans le régime actuel, mais sur une stratégie de discrédit politique soigneusement élaborée depuis 2017.

Cette campagne de dénigrement, initiée par des personnalités aguerries aux tactiques de guerre psychologique, repose sur la manipulation et le détournement de l'opinion publique. Les prétextes changent, mais l'objectif reste le même : écarter un candidat jugé menaçant pour certains intérêts.

Ce constat révèle une vérité dérangeante : tous ceux qui prétendent vouloir le changement ne le veulent pas réellement. Beaucoup ne militent pas pour une transformation profonde du système, mais pour un simple remplacement à la tête de l'État par leur candidat personnel.

À l'heure où la population aspire à une gouvernance juste, à des réformes concrètes et à une véritable démocratie, la stratégie du "Tout sauf Cabral" illustre combien la politique camerounaise reste minée par les jeux d'alliances opportunistes et les manipulations d'opinion. Le véritable enjeu de 2025 sera donc de distinguer les discours sincères des stratégies de diversion, afin que la volonté du peuple prime enfin sur les calculs des élites.