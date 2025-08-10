Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 10 août 2025

revue de presse

Tchad : L'ex-Premier ministre et opposant Succès Masra condamné à 20 ans de prison ferme

20 ans de prison fermes pour Succès Masra et 1 milliard de Francs CFA à verser à l'État tchadien en dommages et intérêts. Ce 9 août, l’ancien Premier ministre et président des Transformateurs est reconnu coupable d'avoir « diffusé des messages de nature raciste et xénophobe », d’« associations de malfaiteurs » lié aussi au conflit intercommunautaire de Mandakao et reconnu de complicité de meurtre. (Source RFI)

Côte d’Ivoire : Marche de l’opposition pour des élections inclusives

Le 9 août 2025, des milliers de militants du PPA-CI et du PDCI ont manifesté à Yopougon pour réclamer des élections présidentielles inclusives en octobre. Portée par Laurent Gbagbo et Tidjane Thiam, la marche appelle à empêcher un quatrième mandat d’Alassane Ouattara et à l’unité de l’opposition, qui demande aussi la réintégration de leaders exilés sur les listes électorales (Source apanews)

Égypte : Arrestations de créateurs TikTok pour « atteinte à la moralité »

Huit créateurs de contenu sur TikTok ont été arrêtés début août en Égypte, accusés par les autorités de diffuser des vidéos jugées « obscènes » et contraires aux valeurs familiales. Deux autres ont été libérés sous caution, mais l’ensemble des personnes visées sont désormais interdites de voyager, leurs avoirs gelés et leur matériel saisi. (Source Africapresse)

Basket 3x3 (U23) - L'Algérie, 1ère nation africaine et 5ème mondiale, signe une première historique

L'Algérie occupe la cinquième place du classement mondial FIBA 3x3 des moins de 23 ans (U23), avec un total de 986,354 points, a annoncé samedi la Fédération algérienne de basket-ball (FABB). Sur le plan africain, l'Algérie domine le classement en occupant la première place, une performance inédite dans l'histoire du basket 3x3 national.

Selon la FABB, ce rang "illustre les progrès constants et l'ascension fulgurante du basket 3x3 algérien" et constitue "une source de fierté pour l'ensemble du mouvement sportif national". (Source Algérie Presse Service)

Maroc : Coopération renforcée dans le domaine de la cybercriminalité avec le Kenya

Le Kenya souhaite s’appuyer sur l’expertise marocaine pour renforcer sa lutte contre la cybercriminalité. À Nairobi, le procureur général Renson Ingonga et l’ambassadeur du Maroc ont convenu d’intensifier les échanges techniques et les efforts conjoints contre les crimes transnationaux, dans le cadre du mémorandum signé en 2023. (Source Africa 24)

Journée Nationale du Drapeau au Gabon : Oligui Nguema place la jeunesse au cœur du patriotisme

Sur l’esplanade du Palais Rénovation, le Président de la République, Chef de l’État et Chef du Gouvernement, Son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, accompagné de la Première Dame Zita Oligui Nguema, a présidé ce samedi 9 août 2025 la cérémonie officielle de la Journée Nationale du Drapeau. Première célébration de l’ère de la 5ᵉ République, l’événement a été placé sous le thème « Jeunesse et Patriotisme : Porter haut les couleurs de la République ». (Source GabonMediaTime)

ZLECAf : Entrepreneurs et décideurs se donnent rendez-vous à Lomé

La capitale togolaise sera, du 20 au 22 octobre prochain, le centre d’un important rendez-vous économique continental : le Forum Biashara Afrika.

Organisé par l’Union africaine, cet événement vise à promouvoir la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf), un projet phare de l’intégration africaine qui ambitionne de créer un marché unique pour les biens et services sur le continent, en facilitant les échanges et en supprimant progressivement les barrières tarifaires et non tarifaires. (Source togonews)

La Magie de Mzize Propulse la Tanzanie en Quarts de Finale du CHAN 2024

La Tanzanie a validé son billet pour les phases à élimination directe du Championnat d’Afrique des Nations TotalEnergies 2024 (CHAN) grâce à une victoire palpitante 2-1 contre Madagascar. Elle devient ainsi la première nation à se qualifier pour le tour suivant dans cette édition.

Clement Mzize a répondu présent au rendez-vous, inscrivant un doublé en moins de 20 minutes pour offrir aux co-organisateurs du CHAN 2024 une victoire historique et leur toute première qualification en phase à élimination directe en trois participations. (Source CAF)

Burkina Faso : Université Nazi Boni - Vers une livraison de l’amphi de 1000 places d’ici la rentrée prochaine

À Bobo-Dioulasso, le chantier du nouvel amphithéâtre et du bâtiment pédagogique R+3 de l’Université Nazi Boni avance à grands pas. Les équipes travaillent jour et nuit pour livrer ces infrastructures dans les délais, avant la rentrée prochaine.

Le complexe en construction comprend un amphithéâtre de 1 046 places et un bâtiment pédagogique en R+3. Ce dernier abritera, au rez-de-chaussée, un mini-amphi de 210 places, une salle modulaire de 90 places, cinq bureaux pour enseignants, des vestiaires, une cafétéria, une salle de réunion, un patio, deux laboratoires pédagogiques et quatre laboratoires sous la paillasse de l’amphi principal. (Source Lefaso.net)

Le Soudan et le Tchad sous la menace du Choléra

L'ONU a averti vendredi qu'une épidémie de choléra menaçait la vie des réfugiés de la région soudanaise du Darfour, alors que les ressources de base sont insuffisantes. Dans le camp d'Iridimi au Tchad, de nombreux réfugiés n'ont pas accès à des installations sanitaires et à de l'eau propre, ce qui les expose à un risque élevé de contracter le choléra. (Source Africanews)



