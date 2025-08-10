Sénégal: La trajectoire du peuple lébou retracée dans l'ouvrage de feu El Hadji Ngalla Guèye

Dakar — L'ouvrage "L'odysée du peuple lébou" de feu El Hadji Ngalla Guèye (1950-2019) présenté samedi par la maison d'édition Oxyzone à la salle Amady-Aly-Dieng de l'Harmattan Sénégal, retrace la trajectoire de la collectivité léboue, dans la région du Cap-Vert (Dakar) et dont les origines remontent à la Mésopotamie, [une région historique du Moyen Orient correspondant dans sa plus grande part à l'Irak et la Syrie actuel], a dit son transcripteur, Alassane Diagne.

Ce témoignage, selon lui, sonne comme une restitution de 50 ans de recherche de l'auteur disparu le 5 août 2019 à Dakar.

"+L'odyssée du peuple lébou+ est un ouvrage qui retrace la trajectoire de ce peuple lébou. Son auteur, El Hadji Ngalla Guèye, un traditionnaliste et lébou de pure souche est très connu dans le milieu lébou. Il a eu à faire des recherches sur cette culture depuis plus de cinquante ans. Il dit avoir commencé ses recherches en 1964, l'année où je suis né", a-t-il rapporté.

Le transcripteur, Alassane Diagne estime avoir "sauvé ce savoir" en transcrivant toute cette richesse orale, objet d'étude permanent auquel l'auteur a consacré toute sa vie.

Dans ce livre de 208 pages, la genèse de ce peuple lébou, sixième vague de migrants et le seul à avoir choisi de rester dans la presqu'île du Cap-Vert, est parti des confins de la Mésopotamie pour traverser l'Egypte antique, le Sahara vert, les empires du Niger, du Ghana, du Mali, du Téckour pour aboutir à celui du Diander et créer la République léboue, dit Diagne.

L'auteur parle aussi de la création de "Ndakaaru" tout en dévoilant les différentes versions de son origine qui est "dëkaarlo"(Co-habiter), "ndók nu aaru" (soyons en paix et en sécurité) ou encore "dëk aaru" (pays refuge ou protégé). Il évoque le mysticisme lébou et présente les différents villages qui constituent le pays lébou à savoir : Yoff, Ngor, Waakaam, Thiaroye, Kaya, Mbao, Yeumbeul, Thiaroye, Golom, Sangalkam, Taïba, Dialaw et les deen.

Pour Alassane Diagne, "L'odysée du peuple lébou" est une contribution pour faire connaitre ce patrimoine sur le plan de la culture, des coutumes, traditions, organisations sociales, politiques, entre autres.

"C'est un livre gigantesque en termes d'informations qui servira à tous ceux qui veulent faire de la recherche sur la culture et le peuple lébou", a souligné le transcripteur.

Le Grand Serigne de Dakar, Abdoulaye Makhtar Diop, venu présider cette cérémonie de présentation, a apprécié "L'odyssée du peuple lébou" comme "un élément de contribution à la connaissance de la collectivité léboue, et comme un outil qui contribue à une meilleure connaissance du peuple sénégalais et de notre pays.

"C'est la somme des histoires des communautés, des ethnies, des régions qui fait cette richesse du Sénégal. Je crois que le texte de l'auteur appelé aussi Oumar Galla a la particularité de montrer tout ce que Senghor a appelé le métissage culturel qui aujourd'hui a fait du peuple lébou, un peuple qui est un syncrétisme parfait du peuple sénégalais", a dit le chef traditionnel qui compte acheter cent exemplaires.

Il en est de même pour le maire de Dakar plateau et ancien ministre Alioune Ndoye qui invite à doter les bibliothèques et écoles de sa municipalité d'exemplaires du livre.

Pour lui, "l'auteur permet de replonger dans des contes racontés, de savoir quelle est notre histoire ? Où est ce que nous venons ? Un peuple qui a vécu 1500 ans dans l'Egypte ancienne, qui se retrouve sur les côtes de l'Atlantique, il y a toute cette histoire tenue par l'oralité, son mérite est ce travail scientifique de plus de 50 ans que El Hadji Ngalla Guèye a recueilli, et y a fait des conférences sur les familles, les patronymes (...).".

L'écrivain-poète, docteur Ndongo Mbaye a salué "ce travail extraordinaire" du transcripteur dont la mission "délicate" est à la fois "noble et passionnante", mais aussi "périlleuse" et estime que cette saga de l'auteur exposé après une démarche importante sur l'histoire patrimoniale du peuple lébou retrace un périple fait de beaucoup de péripéties.

L'éditrice Sokhna Benga fait savoir que ce livre, qui a bénéficié du fonds d'aide à l'édition du ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Culture, s'inscrit dans la collection qui rappelle notre histoire importante pour savoir d'où l'on vient et la trajectoire de ce peuple auquel elle appartient.