Sénégal: Ousmane Sonko annonce la facilitation des titres de séjour pour les ressortissants sénégalais

Les autorités turques ont promis de faciliter l'obtention des titres de séjour aux ressortissants sénégalais résidant dans le pays, a annoncé, vendredi, à Istanbul, le Premier ministre, Ousmane Sonko.

"Nous avons évoqué avec les plus hautes autorités turques le problème que vous avez soulevé concernant l'obtention de titres de séjour, qu'elles ont promis de résoudre", a-t-il dit en langue nationale wolof.

Le chef du gouvernement s'exprimait au cours d'une rencontre avec les Sénégalais établis en Turquie, en marge de la visite officielle de cinq jours qu'il a entamée mercredi sur invitation du président Recep Tayyip Erdogan.

Lors de cette rencontre, tenue samedi soir dans un hôtel d'Istanbul qui a refusé du monde, les Sénégalais établis en Turquie ont fait état de tracasseries dont ils disent être souvent victimes de la part des forces de l'ordre.

Le représentant de la Fédération des Sénégalais, celui de l'association des étudiants, la représentante des Sénégalaises de Turquie ou encore le représentant des Sénégalais de Grèce ont pris la parole pour exposer leurs doléances au Premier ministre.

Ousmane Sonko a rassuré ses compatriotes mais leur a aussi tenu un discours de vérité en leur rappelant le droit pour chaque pays de faire respecter les lois en vigueur sur son territoire.

"Aucun État ne peut obliger un autre d'enfreindre sa propre législation en matière migratoire, encore moins exiger d'assurer à ses ressortissants une impunité en cas de violation de cette dite législation", a-t-il prévenu.

Toutefois, vu "les excellentes relations" entre le Sénégal et la Turquie, la question des titres de séjour peut être réglée qu'avec diplomatie et méthode, a ajouté le Premier ministre sénégalais.

"Cette question a été abordée avec le président Recep Tayyep Erdogan, au cours de notre tête-à-tête, et il m'a promis de la régler, d'autant plus que les ressortissants sénégalais en Turquie bénéficient d'une bonne réputation", a souligné Ousmane Sonko.

La ministre de l'Intégration africaine et des Affaires étrangères, Yassine Fall, a pris part à cette rencontre, de même que ses homologues des Forces armées, Birame Diop, et de l'Economie, du Plan et de la Coopération, Abdourahmane Sarr.

Il y avait aussi le ministre de l'Industrie et du Commerce, Serigne Guèye Diop, celui de l'Energie, du Pétrole et des Mines, Birame Soulèye Diop, ainsi que l'ambassadeur du Sénégal en Turquie, Moustapha Sokhna Diop.