Sénégal: Kaolack - Serigne Mboup annonce le recrutement de 500 volontaires

9 Août 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Kaolack — Le maire de Kaolack (centre), Serigne Mboup, a annoncé samedi, le recrutement de 500 volontaires issus de tous les quartiers de cette commune urbaine.

"Nous allons lancer le recrutement de 500 emplois volontaires à travers les ASC. Si elles sont partantes, à raison de 10 à 15 volontaires par quartier, ils seront formés à exercer des activités de nettoiement, de sécurité, de commerce et de protection des quartiers", a expliqué M. Mboup, lors d'un point de presse.

Il déclare avoir déjà recruté, depuis son arrivée à la tête de la municipalité de Kaolack, 120 jeunes, payés sur fonds propres pour une enveloppe d'environ 12 à 13 millions de francs CFA par mois et avoir créé également 150 autres emplois.

"Nous sommes aussi en train de mettre en place un programme de 12 mille logements. Nous allons attribuer également entre 500 et 1000 parcelles et programmer le désamarrage des travaux de 4000 logements sociaux l'année prochaine", a-t-il indiqué.

L'édile de Kaolack, a soutenu que la nouvelle équipe municipale, a modernisé l'hôtel de ville et mis Kaolack hors d'inondation. "La preuve, nous avons enregistré 180 mm de pluie là où Touba en a enregistré 140 mm. Certes, il y a des endroits de la ville qui sont inondés mais pas jusqu'à faire sortir des gens des maisons", a assuré M. Mboup.

"Quand après la pluie vous pouvez rester chez vous et que votre véhicule peut passer, ce n'est pas de l'inondation. C'est de l'eau stagnante qui va passer. Depuis 2021, on n'a pas vécu une situation d'inondation, alors que dix ans en arrière, chaque année, on vivait des cas d'inondation", a-t-il fait valoir.

Serigne Mboup dit avoir participé à l'aménagement de la plage de Koundam, de l'esplanade de la cité religieuse de Médina Baye avec 50 millions de francs CFA de la mairie de Kaolack et 10 millions de francs CFA de ses propres fonds, mais aussi à renforcer l'éclairage et soutenir des familles démunies.

Le maire de Kaolack a annoncé également l'acquisition d'un financement privé dans le cadre du programme développement stratégique de Kaolack 2023-2035, une initiative qui repose sur quatre axes stratégiques, onze programmes, 33 chantiers et 85 projets. "L'objectif, c'est de faire de Kaolack une métropole agro-industrielle d'ici 2035", a-t-il précisé.

