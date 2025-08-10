Sénégal: Cheikh Ba, nouveau président de l'Union des magistrats du Sénégal (UMS)

Cheikh Ba, président de chambre à la Cour d'appel de Dakar, a été élu samedi à l'issue d'une assemblée générale président de l'Union des magistrats du Sénégal (UMS) avec un suffrage de 146 voix sur un total de 273 votants, a constaté l'APS.

'J'ai eu l'honneur, avec mon équipe, d'être élu à la tête de cette auguste union par mes collègues, avec une écrasante majorité. Et je m'en félicite, mais je le vois surtout comme un défi. Une telle confiance se mérite", a-t-il réagi aussi après les élections.

Deux autres magistrats étaient candidats à la présidence de l'UMS : Mouhamadou Ndiaye Sarr, chargé de communication de l'UMS, qui a obtenu 58 voix, et Abdoul Khadir Khaoussou Diop, secrétaire général de l'UMS, qui a obtenu 76 voix.

Le nouveau président de l'UMS assure que lui et le nouveau bureau seront au travail "dès lundi pour tenter de relever les nombreux défis auxquels la magistrature fait face, notamment les nombreuses critiques".

"La magistrature est un arbitre du jeu national, à tous les niveaux. Nous n'avons pas d'adversaires, nous n'avons pas besoin d'amis. Nous avons besoin de rendre la justice au nom du peuple sénégalais, dans la sérénité, dans la responsabilité, dans l'esprit de rendre compte ici et au-delà. Et c'est ça qui guide notre action", a-t-il dit.

Déclinant son programme, il a soutenu qu'il veut "une magistrature debout, unie, solidaire qui prend ses responsabilités".

"J'ai décliné mon programme et c'est sur cette base que j'ai été élu à 100% avec l'équipe que j'ai proposée autour de ce programme. Un programme qui veut une magistrature debout, unie, solidaire, qui prend ses responsabilités face au peuple sénégalais au nom de qui il rend la justice, pour le bien-être de ses membres, et dans une collaboration et un dialogue inter-institutionnel pour qu'ensemble la justice, qui est un projet de société, soit exécutée conformément à la constitution, conformément au voeu du peuple sénégalais", a-t-il aussi soutenu.