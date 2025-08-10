Sénégal: Système judiciaire - Le ministre de la Justice invite à ne pas confondre 'critiques et discrédit'

Le ministre de la Justice Ousmane Diagne, garde des sceaux, a rappelé, samedi, que ces dernières années, le système judiciaire a souffert et souffre encore d'une perception défavorable auprès de citoyens, relevant à ce sujet que certaines critiques sont "souvent excessives et dépourvues de toute objectivité".

"Les critiques formulées, souvent excessives et dépourvues de toute objectivité, ne s'accommodent point d'une démocratie en construction et de l'instauration d'un climat des affaires propice à l'émergence", a-t-il soutenu, estimant qu'on doit se garder de confondre "critiques et discrédit".

M. Diagne présidait l'assemblée générale de l'union des magistrats du Sénégal (UMS) qui a vu la victoire du président de chambre de la Cour d'appel de Dakar, Cheikh Ba avec 146 voix.

"L'activité du magistrat, comme toute activité humaine, n'est pas une oeuvre toujours parfaite et ne saurait par conséquent échapper aux critiques. D'ailleurs, le législateur l'a si bien compris qu'il a aménagé des voies de recours pour permettre à tout plaideur de contester une décision de justice qui ne lui est pas favorable", rappelle le ministre de la justice.

Toutefois, il a invité tous les citoyens à s'abstenir de poser un quelconque acte de nature à fragiliser notre institution judiciaire. "Celle-ci représente en effet un des piliers fondamentaux de notre jeune État-nation en construction qui a besoin d'institutions fortes pour prétendre à une postérité durable", explique Ousmane Diagne.

Ousmane Diagne a remercié et félicité le président sortant, Ousmane Chimère Diouf, et le Bureau qui vont passer le témoin à une nouvelle équipe. "Votre mandat n'a pas été un long fleuve tranquille, mais vous avez su, avec beaucoup de flegme et de délicatesse, recadrer les uns et les autres quand il le fallait, sans verser dans l'agitation puérile. J'espère que la nouvelle équipe qui va prendre le relais pourra bénéficier de votre expérience au mieux des intérêts de la corporation", a-t-il dit.