Sénégal: Kaolack - Le projet Salouma remet des kits agricoles à de jeunes producteurs agricoles

Mbadakhoune (Kaolack) — Le Programme alimentaire mondial (PAM), à travers le projet Salouma, a remis, samedi, un important lot de kits agricoles, de semences et de l'engrais à de jeunes producteurs de Gandiaye (Kaolack, centre), a constaté l'APS.

Les bénéficiaires ont reçu 150 kilogrammes de semences d'arachide et 100 kilogrammes d'engrais. Une séance de sensibilisation été organisée, ensuite, au profit des producteurs de Mbadakhoune (Guinguinéo), dans la région de Kaolack (centre).

La remise de ces intrants agricoles a eu lieuen présence du sous-préfet de l'arrondissement de Ngothie, Bassirou Dia, à l'initiative dudit projet qui cible douze communes de la région de Kaolack.

"Ces jeunes qui ont été sensibilisés vont être accompagnés dans différents aspects dont la formation et la formalisation, avec des subventions et la mise en relation avec le marché pour la commercialisation de leurs produits", a expliqué le coordonnateur du projet Salouma, Mamadou Diop.

L'idée, c'est de faire en sorte qu'avant le démarrage de ce projet, les jeunes soient bien informés de sa mise en oeuvre, a souligné M. Diop, également appui technique au Conseil national de concertations et de coopération des ruraux (CNCR).

"Toutes les autorités sont informées de ce projet et sont engagées à l'accompagner, parce qu'il vient contribuer aux objectifs que l'Etat du Sénégal s'est fixé pour la souveraineté alimentaire du pays et l'emploi des jeunes", a-t-il indiqué.

Le projet Salouma intervient dans les régions de Saint-Louis, Matam, Kaolack, Tambacounda, Ziguinchor et Kolda.

D'après Sidy Bâ, président du Conseil régional de concertations et de coopération des ruraux (CRCR) de Kaolack, ces kits agricoles vont permettre aux bénéficiaires d'aborder l'hivernage en toute sérénité.

"A Mbadakhoune, nous avons sensibilisé les jeunes à s'impliquer davantage les activités agricoles. Ils ont accueilli à bras ouverts l'accompagnement que le projet Salouma a bien voulu leur accordé dans ce qu'ils font pour valoriser leur travail au sein des exploitations familiales", a-t-il relevé.

Egalement président de la Société coopérative des groupements inter-villageois des producteurs agricoles de l'arrondissement de Ngothie (S-Coop-Gipa) de la région de Kaolack, Sidy Bâ", a rappelé que la cible du projet sont des jeunes et femmes âgés de 18 à 35 ans.

"Nous pensons qu'ils ont été bien sensibilisés et ont bien compris l'intérêt que le projet Salouma, le PAM et le CNCR leur apportent et de mettre en avant la devise du CNCR, +Rester ici, travailler ici et réussir+", a-t-il soutenu.