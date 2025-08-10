Sénégal: Compétitions interclubs CAF - L'ASC Jaraaf hérite du Colombe sportive, Génération foot affrontera l'Académie Amadou Diallo

Dakar — L'ASC Jaraaf et Génération foot, les deux représentants sénégalais en compétitions africaines, seront opposés respectivement à la Colombe sportive du Dja et Lobo (Cameron) et à l'Académie Amadou Diallo (Côte d'Ivoire), à l'occasion des premiers tours des préliminaires de la Ligue africaine des champions et de la Coupe de la Confédération africaine de football (CAF).

Le représentant sénégalais en Ligue africaine des champions, l'ASC Jaraaf se déplacera au Cameroun pour son match aller du premier tour préliminaire contre la Colombe sportive du Sud, entre le 19 et le 21 septembre, la manche retour étant prévue du 26 au 28 septembre au Sénégal.

En cas de qualification, le club de la Médina, un quartier de Dakar, va affronter le vainqueur de la confrontation entre FC Fassell (Liberia) et MC Alger (Algérie). Cette étape est prévue du 17 au 19 octobre pour la phase aller. Les matchs retour se tiendront 24 au 26 du même mois.

Le Sénégal était représenté l'année dernière et aux éditions de 2021 et 2022, à ce championnat, par le Teungueth FC. Le club basé dans la ville de Rufisque a été éliminé, lors du premier tour préliminaire, aux tirs au but par le Stade d'Abidjan (4-5). Les Sénégalais n'ont jamais remporté la compétition.

Génération foot qui va représenter le Sénégal en Coupe de la Confédération africaine de football, va jouer son match aller contre l'Académie Amadou Diallo, entre le 19 et le 21 septembre à Dakar. La phase retour est programmée entre le 26 et le 28 septembre.

Le club basé dans le département de Rufisque à Deni Biram Ndao affrontera au tour suivant, en cas de victoire, devra s'opposer à l'USMA d'Algérie. Les matchs de ce tour auront lieu entre le 17 et 19 octobre (aller) et du 24 au 26 octobre (retour).

Les équipes qualifiées à l'issue de ce tour rejoindront la phase de groupes prévue le 21 novembre 2025. Aucune équipe sénégalaise n'a encore remporté ce tournoi. L'ASC Jaraaf qui représentait le Sénégal l'année dernière s'est arrêtée en huitièmes de finale, éliminée par l'UMS Alger.

Les phases à élimination directe sont programmées à partir du 13 mars 2026. Cette saison 2025-2026 des compétitions interclubs de la CAF a enregistré un record historique de participation, avec un total de 120 clubs engagés dans les tours préliminaires.

Au total, 62 équipes issues de tout le continent disputeront la Ligue des champions, et 58 autres prendront part à la Coupe de la Confédération CAF. Les équipes engagées dans les tours préliminaires de ces compétitions recevront un soutien financier de 100 000 Dollars US, environ 56, 3 millions de FCFA.

Pyramids FC (Égypte) est le champion en titre de la Ligue des champions dont Al Ahly (Égypte) est le club le plus titré avec 12 titres. Le RS Berkane (Maroc) est le tenant du titre de la Coupe de la Confédération. Il constitue, avec le CS Sfaxien (Tunisie), les deux équipes les plus titrées de la compétition avec trois trophée chacune.