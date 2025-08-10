Sénégal: Magal de Touba - Le directeur général de l'APS reçu par le Khalife général des mourides

9 Août 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Touba — Le directeur général de la Société nationale Agence de presse sénégalaise (SN-APS), Momar Diong, a été reçu samedi par le Khalife général des mourides, Serigne Mountakha Mbacké, en prélude au Magal de Touba prévu le 13 août prochain.

Accompagné de ses collaborateurs, M. Diong a présenté au guide religieux le dispositif déployé par l'APS pour une bonne couverture médiatique de l'événement. "Cette année, nous avons dépêché à Touba une équipe de 18 agents pour assurer une couverture optimale du grand Magal, avec une dominante en langues arabe, anglaise et française", a-t-il déclaré à l'issue de sa visite à la résidence du Khalife, Darou Miname.

Il a souligné que la particularité de l'APS est de s'ouvrir davantage aux Sénégalais de la diaspora et aux étrangers, afin qu'ils puissent suivre les moments forts du Magal.

Le directeur général a annoncé la publication d'un journal spécial consacré au Khalife général des mourides, mettant en avant trois aspects de son magistère : son attachement à l'éducation, sa solidarité envers les couches vulnérables, et la perpétuation de l'oeuvre de Cheikh Ahmadou Bamba à travers, notamment, la réhabilitation de la grande mosquée de Touba.

M. Diong a réaffirmé la volonté de l'Agence de presse sénégalaise de mobiliser tous les moyens nécessaires pour assurer une couverture complète de cet événement religieux.

