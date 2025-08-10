Sénégal: Magal de Touba - Le président de l'Assemblée nationale reçu par le Khalife général des mourides

9 Août 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Touba — Le président de l'Assemblée nationale, Malick Ndiaye, a été reçu samedi par le Khalife général des mourides, Serigne Mountakha Mbacké, en prélude au grand Magal de Touba prévu le 13 août, un évènement commémorant le départ en exil au Gabon de Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké (1853-1927), fondateur de la confrérie mouride.

Accompagné de ses collaborateurs et des députés de l'hémicycle , M. Ndiaye a été accueilli à la résidence du Khalife, Darou Miname.

"Mes propos vont simplement se résumer à des remerciements envers vous (Khalife) pour votre travail et l'assistance que vous avez toujours apportée au Sénégal. Je tiens aussi à vous remercier pour les prières que vous ne cessez de formuler pour le pays et ses populations", a-t-il déclaré en wolof, en s'adressant à Serigne Mountakha Mbacké.

Le président de l'Assemblée nationale a réaffirmé son attachement et son affection au guide religieux, sollicitant des prières pour la réussite de sa mission et celle de l'ensemble des autorités du pays, notamment le président de la République et le Premier ministre.

Serigne Mountakha Mbacké a salué la démarche du président de l'institution parlementaire et dit fonder beaucoup d'espoir sur lui à la tête de l'Assemblée nationale.

Le Khalife a rappelé le rôle primordial que joue l'institution parlementaire dans la marche du pays, invitant les Sénégalais à davantage de patriotisme et d'engagement au service de l'intérêt national.

Serigne Mountakha Mbacké a formulé des prières pour le président de l'Assemblée nationale et sa délégation.

