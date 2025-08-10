Sénégal: Fête de l'excellence - Les meilleurs élèves de parents militaires et gendarmes récompensés

La directrice de cabinet du ministre des Forces armées, Mame Madior Sow, a présidé, samedi à Dakar, la première édition de la fête de l'excellence, un événement organisé pour récompenser les enfants de militaires et gendarmes ayant obtenu des résultats scolaires remarquables.

Cette cérémonie entre dans le cadre de la politique de promotion de l'éducation et de la jeunesse du ministère des Forces armées.

"Cette initiative vise à honorer les enfants qui se sont distingués par leurs résultats scolaires et que l'excellence soit une valeur et un chemin à cultiver chaque jour", a déclaré Mme Sow, lors de la cérémonie organisée au Théâtre national Daniel Sorano, un lieu symbolique où fut célébré en 1966, les lauréats du premier Concours général, par l'ancien Président Léopold Sédar Senghor.

Placée sous le thème : " Intelligence artificielle et souveraineté numérique : une stratégie pour les forces armées et l'éducation au service du développement national", la cérémonie s'est déroulée en présence de plusieurs autorités militaires, enseignants, partenaires, parents et lauréats.

La directrice de cabinet a estimé que " l'excellence des forces armées ne peut plus se concevoir sans excellence scientifique, technologique et pédagogique ", insistant sur la nécessité de former des ingénieurs et experts en cybersécurité pour protéger les infrastructures et données stratégiques.

Aux lauréats, a-t-elle lancé : " le succès n'est pas un hasard, mais le fruit de la discipline, de la curiosité et de la persévérance ", saluant aussi le double engagement des parents militaires et gendarmes " au service de la patrie et de l'éducation de leurs enfants ".

Elle a appelé à "investir dans la jeunesse pour bâtir les forces armées de demain ", en remerciant les enseignants et partenaires, encadreurs et partenaires qui accompagnent cette dynamique de valorisation du mérite et du savoir au sein des Forces armées.

Mme Ndiarka Mbodji, l'une des marraines de la première édition de la Journée de l'excellence des enfants de militaires et de gendarmes, a rappelé devant les lauréats l'importance de la persévérance, de la discipline et de l'engagement pour la réussite.

Se décrivant comme une " enfant de serviteur de l'État " ayant connu les déménagements fréquents, les changements d'école et l'absence paternelle, elle a encouragé les élèves à voir dans ces expériences une force. "Tout ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort ", a-t-elle lancé, invitant à suivre quatre valeurs clés : la foi, la gratitude envers les parents, le travail acharné et le partage.

Revenant sur son parcours d'élève en série scientifique au baccalauréat à sa carrière internationale dans l'industrie, avant de fonder son entreprise au Sénégal, Mme Mbodji, a souligné que "l'excellence ne commence pas dans la salle de classe, mais dans nos têtes et dans nos coeurs ". Elle a aussi appelé les jeunes à maîtriser les langues "passeports pour le monde " et à utiliser l'intelligence artificielle "comme un outil entre de bonnes mains " pour transformer positivement la société.

De son côté, Pape Malick Ndao, le secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale a rendu hommage aux enfants distingués, qui incarnent, selon lui, "la discipline, la rigueur, la résilience et le patriotisme hérités de leurs parents engagés au service de la nation ".

S'adressant aux lauréats, il les a encouragés à " viser toujours plus haut ", à "se dépasser" et à contribuer à bâtir " un Sénégal souverain, juste et prospère. Il a transmis les félicitations du ministre de l'Education aux élèves primés, tout en remerciant les forces armées pour cette collaboration exemplaire, gage "d'une éducation de qualité au service de l'excellence, de l'innovation et de la nation".