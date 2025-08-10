Guinée: Retour à l'ordre constitutionnel en Guinée - Cellou Dalein Diallo fustige les démarches du CNRD

L'Assemblée générale hebdomadaire de l'Union des Forces Démocratiques de Guinée (UFDG) de ce samedi 09 août 2025 a été organisée par les femmes du parti.

Contacté au téléphone, le président dudit parti, El Hadj Cellou Dalein Diallo a fustigé les démarches du CNRD au pouvoir depuis le 05 septembre 2021 par rapport au retour à l'ordre constitutionnel en Guinée.

<< Je l'ai dis ici à plusieurs reprises, l'heure est à l'action. La République en dérive, le retour à l'ordre constitutionnel abandonné. Il s'agit de participer à un processus de confiscation du pouvoir par l'armée qui avait pourtant promis de restituer le pouvoir à un civil à l'issue détections libres et transparentes. Aujourd'hui, ils ont changé d'agenda, ils veulent garder le pouvoir. Donc, soyez prêts pour qu'on puisse continuer notre combat. Nous voulons certes le pouvoir, mais notre combat ne se limite pas à la conquête du pouvoir. Nous voulons que les droits et libertés des citoyens soient respectés. Que ça soit au niveau du parlement, de l'exécutif que ça soit les citoyens qui choisissent leurs décideurs >>, a indiqué le président de l'UFDG.

Pour sa part, Kalemodou Yansané, vice-président dudit parti a demandé aux autorités du pays de prendre des dispositions idoines pour prévenir des éventuelles inondations avant la forte pluie qui s'abattra également au mois de septembre prochain en Guinée.

Cellou Dalein conclut en demandant aux militants et sympathisants d'être prêts et mobilisés, les mots d'ordres dit-il ne t'arderont pas à être lancés très bientôt par les Forces Vives de Guinée et l'ANAD ainsi que la Direction Nationale de l'UFDG.