Burkina Faso: Dédougou - Une étudiante se donne la mort en se jetant dans un puits

9 Août 2025
Sidwaya (Ouagadougou)

Un drame s'est produit à Dédougou ce samedi 9 août 2025 aux environs de 14 heures. En effet, une étudiante en première année de Lettres Modernes à l'université Daniel Ouezzin Coulibaly de Dédougou s'est donnée la mort en se jetant dans un puits.

Selon les témoignages recueillis sur place, la victime se rendait au marché. « En cours de route, elle est descendue de la moto et s'est mise à se déshabiller », confie un témoin. À en croire ce dernier, des femmes ont tenté de lui apporter un pagne, mais elle s'est mise à courir. « Elle a tenté de se jeter dans un premier puits, mais des gens ont réussi à l'en empêcher. Elle a continué dans sa course et est parvenue à se jeter dans un deuxième puits », a raconté un autre témoin.

Alertés les habitants du quartier ont fait appel à la seizième compagnie d'incendie et de secours des sapeurs pompiers. Le corps sans vie de la victime a été repêché. Selon les services de police qui ont effectué les constatations d'usage, les mobiles de la tragédie ne sont pas encore connus.

 

