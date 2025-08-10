Algérie: La Protection civile poursuit ses efforts pour éteindre les feux de forêt dans certaines wilayas du pays

ALGER — Les efforts des éléments de la Protection civile se poursuivent pour éteindre les feux de forêt qui se sont récemment déclarés dans certaines wilayas du pays, telles que Bejaïa, Jijel et Bordj Bou Arreridj, a-t-on appris, samedi, auprès des mêmes services.

Le chargé de communication à la Direction générale de la Protection civile (DGPC), le lieutenant Abdat Youcef a indiqué, dans une déclaration à l'APS, que "dans le cadre du suivi quotidien des incendies touchant le couvert végétal, les éléments de la Protection civile sont parvenus à éteindre 4 incendies, tandis que les opérations se poursuivent pour maîtriser 6 autres foyers".

Il a précisé que les opérations d'extinction des feux de forêts, de maquis et de broussailles "se poursuivent au niveau de la commune d'Ighram (Bejaïa), la commune de Sidi Maarouf (Jijel), la commune d'Ouled Amrane (Bordj Bou Arreridj), ainsi que la commune de Maaouia (Sétif)".

Par ailleurs, "un incendie survenu dans la commune de Kadiria (Bouira) a été maîtrisé, avec maintien d'une surveillance sur place".

S'agissant des incendies touchant les récoltes agricoles et les arbres, le même intervenant a fait savoir que "ceux enregistrés à Souk Ahras, Touggourt, Timimoun et Guelma ont été éteints, tandis qu'une surveillance est toujours assurée au niveau d'un incendie maîtrisé dans la commune de Oued Chorfa (wilaya d'Ain Defla)".

Au cours des dernières 24 heures, les unités de la Protection civile, à travers les différentes wilayas du pays, ont effectué 44 interventions pour éteindre différents incendies touchant le couvert végétal, dont deux incendies de forêts, 25 incendies de broussailles et d'herbes sèches, 9 ayant touché des arbres fruitiers, 5 survenus dans des palmeraies, ainsi qu'un feu ayant affecté des broussailles et des bottes de foin.

Dans le cadre de l'action continue de protection de la flore, tous les moyens humains et matériels nécessaires ont été mobilisés, tels que les unités opérationnelles de la Protection civile, les colonnes mobiles de lutte contre les feux de forêt, les détachements régionaux d'intervention, ainsi que les avions qui ont contribué à la maîtrise des flammes dans les zones difficiles d'accès".