Algérie: Saison du Hadj 2025 - La coordination intersectorielle, clé de la réussite du transport des pèlerins

ALGER — Le ministre des Transports, Saïd Sayoud, a affirmé, samedi à Alger, que la saison du Hadj 2025 a constitué un modèle à suivre en matière de travail collectif et de coordination entre les différents secteurs, soulignant que les efforts se poursuivront afin de réaliser encore plus de succès lors des prochaines saisons.

Le ministre s'exprimait dans une allocution lue en son nom par le secrétaire général du ministère, Djamel Eddine Abdelghani Dridi, lors d'une cérémonie organisée par la Société de gestion des services et des infrastructures aéroportuaires d'Alger (SGSIA), en l'honneur des participants à la réussite de la saison du Hadj, en présence du PDG de la société, Mokhtar Said Mediouni, du directeur général de l'Office national du pèlerinage et de la Omra (ONPO), Tahar Braik, ainsi que des représentants de toutes les parties concernées.

M. Sayoud a indiqué que la saison écoulée "a enregistré un succès supérieur à celui de l'année précédente grâce à la coordination rigoureuse et au travail acharné de l'ensemble des intervenants au service des pèlerins", exprimant sa fierté de voir l'Algérie recevoir, pour la deuxième année consécutive, le Prix "Labeitom" décerné par le ministère saoudien du Hadj et de la Omra aux institutions d'excellence dans le service aux pèlerins, qualifiant cette distinction de fierté pour tous les Algériens.

De son côté, M. Braik a souligné que la saison du Hadj 2025 a été réussie selon "tous les indicateurs et preuves", que ce soit à travers la satisfaction des pèlerins, l'absence d'incidents organisationnels dans les Lieux Saints ou encore la qualité des prestations prodiguées, ajoutant que ces acquis serviront de base pour de futures progrès.

M. Mediouni a, quant à lui, considéré que le succès de la saison "n'est pas une étape finale, mais bien la confirmation de la capacité de tous les partenaires de fournir des prestations à la hauteur de la confiance du citoyen", saluant la volonté sincère et le grand dévouement de tous les participants.

Selon une présentation faite à cette occasion, l'aéroport d'Alger a enregistré le transport de 16062 pèlerins vers les Lieux-saints à travers 53 vols (25 pour Air Algérie, 16 pour Saudia Airlines et 12 pour la compagnie Flynas), avec le même nombre de vols de retour, ainsi que la réalisation d'un record en matière de remise des bagages, avec une moyenne de 19 minutes seulement pour chaque pèlerin.

La cérémonie a été marquée par la distinction de toutes les parties ayant participé à l'organisation de la saison, dont le ministère des Transports, le ministère des Affaires religieuses et des Wakfs, l'ONPO, la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN), les Douanes, les Scouts musulmans algériens (SMA), le Croissant-Rouge algérien (CRA), Air Algérie, les services de contrôle sanitaire, la Banque d'Algérie, la Banque nationale d'Algérie (BNA) ainsi que les sponsors et les fournisseurs. Une Omra gratuite a également été offerte à plusieurs travailleurs impliqués dans cette saison.