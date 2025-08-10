Algérie: Instructions fermes pour le respect des délais de réalisation des projets de travaux publics dans la wilaya de Djelfa

ALGER — Le ministère des Travaux publics et des Infrastructures de base a insisté, vendredi dans un communiqué, sur l'impératif de respecter les délais de réalisation des projets du secteur dans la wilaya de Djelfa, conformément aux normes en vigueur, soulignant l'importance de la coordination des efforts entre les différents intervenants afin d'assurer leur concrétisation selon le calendrier fixé.

Ces instructions ont été données lors d'une visite de travail effectuée par une délégation de cadres du ministère dans la wilaya de Djelfa, conduite par le Directeur général des Infrastructures de travaux publics, Ismaïl Rabhi, consacrée au suivi de l'état d'avancement des projets du secteur, notamment ceux inscrits dans le programme complémentaire décidé par le président de la République.

Lors de cette visite, qui s'inscrit dans le cadre de l'exécution des instructions du ministre du secteur, "le Directeur général a inspecté, avec la délégation l'accompagnant, plusieurs projets en cours de réalisation et a donné des instructions fermes quant au respect des délais de réalisation et des normes techniques, à l'intensification des efforts et à la coordination du travail entre les différents intervenants pour aplanir les obstacles et garantir la concrétisation des projets conformément au calendrier établi".

A cette occasion, M. Rabhi a affirmé que "les projets du secteur au niveau de la wilaya de Djelfa font l'objet d'un suivi des services centraux du ministère", précisant que ce suivi "sera renforcé pour devenir régulier et périodique, dans le cadre d'une vision globale visant à doter la région d'infrastructures modernes répondant aux aspirations des citoyens et soutenant la dynamique socioéconomique de la région", conclut le communiqué.