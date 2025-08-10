Afrique: Chaib souligne depuis le Turkménistan la nécessité d'apporter l'appui aux PDSL pour accroître leur contribution aux chaînes de valeur mondiales

8 Août 2025
Algerie Presse Service (Algiers)

ALGER — Le secrétaire d'Etat auprès du ministre des Affaires étrangères, chargé de la Communauté nationale à l'étranger, M. Sofiane Chaib a souligné, depuis Awaza (Turkménistan), la nécessité d'apporter l'appui technique et technologique aux pays en développement sans littoral (PDSL), pour accroître leur contribution aux chaînes de valeur mondiales, a indiqué vendredi un communiqué du ministère des Affaires étrangères, de la Communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines.

M. Chaib a pris part aux travaux de la table ronde de haut niveau tenue dans le cadre de la Conférence de l'ONU sur les pays en développement sans littoral (PDSL) à Awaza, avec pour thème "Saisir le potentiel transformateur du commerce, de la facilitation du commerce et de l'intégration régionale pour les pays en développement sans littoral", où il a souligné "la nécessité d'oeuvrer dans un esprit de solidarité et de coopération et d'apporter l'appui technique et technologique à ces pays pour accroître leur contribution aux chaînes de valeur mondiales", lit-on dans le communiqué.

A cette occasion, M. Chaib a rappelé "les efforts consentis par l'Algérie dans ses espaces d'appartenance pour participer activement aux projets d'infrastructures visant à désenclaver les pays africains sans littoral", ajoutant que "l'Algérie, qui a toujours plaidé pour l'instauration d'un système économique mondial équitable et équilibré, s'efforce aujourd'hui de s'engager résolument dans les démarches visant à stabiliser les marchés mondiaux des produits essentiels, notamment énergétiques", selon la même source.

L'Algérie s'apprête à accueillir la Foire commerciale intra-africaine (IATF), prévue du 4 au 10 septembre prochain, "un événement qui constituera une occasion propice pour mettre en valeur les potentialités commerciales du continent africain", a-t-il ajouté.

M. Chaib a pris part, vendredi, à la clôture des travaux de cette conférence onusienne sanctionnée par l'adoption de la "Déclaration politique d'Awaza" et la mise en oeuvre du "Programme d'action d'Awaza (2024-2034)", adopté par résolution de l'Assemblée générale des Nations Unies en décembre dernier.

