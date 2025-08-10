Algérie: Début des travaux de la 24e Conférence des scouts arabes des femmes guides

ALGER — Les travaux de la 24e Conférence des scouts arabes des femmes guides ont débuté, samedi à Alger, une opportunité pour échanger et dialoguer autour de la promotion du mouvement scout parmi les jeunes femmes.

L'ouverture officielle de cette Conférence, qui s'étalera sur six jours, a été présidée par le ministre de la Jeunesse, chargé du Conseil supérieur de la jeunesse, Mustapha Hidaoui, en compagnie du Commandant général des Scouts musulmans algériens (SMA), Abderrahmane Hamzaoui.

Plusieurs associations des scouts arabes, présentes à cette rencontre, ont pu s'informer sur le parcours des SMA et leur contribution à l'éducation des jeunes générations au service de la patrie.

A cette occasion, M. Hidaoui a souligné l'intérêt que porte le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, aux SMA, et ce à travers plusieurs décisions, dont l'institution de la Journée nationale des SMA.

Il a ajouté que cette rencontre constitue "l'une des tribunes importantes à travers lesquelles l'Algérie plaide pour sa vision d'autonomisation de la femme, ce qui fait d'elle un modèle d'attraction des jeunes femmes guides vers les SMA".

Le ministre a également exprimé son souhait de voir cette Conférence déboucher sur "des recommandations et des décisions consolidant l'action scoute arabe commune des femmes guides et la coordination des efforts".

De son côté, M. Hamzaoui a affirmé que cette conférence sera "une occasion de dialogue et de concertation entre les différentes membres du mouvement scout arabe afin d'aboutir à des recommandations à même de dynamiser le mouvement, et de renforcer l'autonomisation des jeunes femmes dans les différents espaces scouts".

Il a souligné, à cet égard, "le rôle important" que joue le mouvement scout dans l'encadrement des jeunes, leur protection et le renforcement de leur conscience "afin qu'ils participent au service de leurs pays et à la coopération arabe commune".