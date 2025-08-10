Afrique: Foot / Coupe de la Confédération - Le programme du premier tour préliminaire

Dar es Salaam — Programme du premier tour préliminaire de la Coupe de la Confédération de football à l'issue du tirage au sort effectué samedi à Dar Es Salaam (Tanzanie):
Stade Tunisien (Tunisie) - ASC Snim (Mauritanie)
Al Ahli Madani (Soudan) - Etoile Sportive du Sahel (Tunisie)
NEC FC (Ouganda) - Nairobi United FC (Kenya)
ASN Nigelec (Niger) - OC Safi (Maroc)
Asante Kotoko (Ghana) - Kwara United (Nigeria)
Génération Foot (Sénégal) - AF Amadou Diallo (Côte d'Ivoire)
Bhantal FC (Sierra Leone) - Hafia FC (Guinée)
USFA (Burkina Faso) - AS Gbohloe-su (Togo)
Abia Warriors (Nigeria) - Djoliba AC de Bamako (Mali)
Aigle Royal (Cameroun) - FC San Pedro (Côte d'Ivoire)
Black Man Warrior (Liberia) - Coton Sport (Bénin)
Dekadaha FC (Somalie) - Al Zamalek Umr. (Soudan)
Wolitta Dicha SC (Ethiopie) - Libye '2'
AS Port (Djibouti) - KMKM SC (Zanzibar)
El Merriekh FC Bentiu (Sud Soudan) - Azam FC (Tanzanie)
Flambeau du Centre (Burundi) - Libye '1'
Rayon Sport FC (Rwanda) - Singida Black Stars (Tanzanie)
Foresters FC (Seychelles) - FC 15 Agosto (Guinée Equatoriale)
FC 105 (Gabon) - Zesco United (Zambie)
Mighty Wanderers (Ma
lawi) - Jwaneng Galaxy (Botswana)
RD Congo '2' - Djabal FC (Comores)
Kabuscorp de Palanca (Angola) - Kaizer Chiefs (Afrique du Sud)
RD Congo '1' - Pamplemousses (Maurice)
Young Africans FC (Namibie) - Royal Leopards (Eswatini)
Ferroviario de Maputo (Mozambique) - AS Fanalamanga (Madagascar)
CD 1ero de Agosto (Angola) - AS Otohô (Congo)
Le premier tour préliminaire aura lieu les 19-21 septembre pour les matchs aller et 26-28 septembre retour.