Afrique: Foot / Coupe de la Confédération - Le programme du premier tour préliminaire

9 Août 2025
Algerie Presse Service (Algiers)

Dar es Salaam — Programme du premier tour préliminaire de la Coupe de la Confédération de football à l'issue du tirage au sort effectué samedi à Dar Es Salaam (Tanzanie):

Stade Tunisien (Tunisie) - ASC Snim (Mauritanie)

Al Ahli Madani (Soudan) - Etoile Sportive du Sahel (Tunisie)

NEC FC (Ouganda) - Nairobi United FC (Kenya)

ASN Nigelec (Niger) - OC Safi (Maroc)

Asante Kotoko (Ghana) - Kwara United (Nigeria)

Génération Foot (Sénégal) - AF Amadou Diallo (Côte d'Ivoire)

Bhantal FC (Sierra Leone) - Hafia FC (Guinée)

USFA (Burkina Faso) - AS Gbohloe-su (Togo)

Abia Warriors (Nigeria) - Djoliba AC de Bamako (Mali)

Aigle Royal (Cameroun) - FC San Pedro (Côte d'Ivoire)

Black Man Warrior (Liberia) - Coton Sport (Bénin)

Dekadaha FC (Somalie) - Al Zamalek Umr. (Soudan)

Wolitta Dicha SC (Ethiopie) - Libye '2'

AS Port (Djibouti) - KMKM SC (Zanzibar)

El Merriekh FC Bentiu (Sud Soudan) - Azam FC (Tanzanie)

Flambeau du Centre (Burundi) - Libye '1'

Rayon Sport FC (Rwanda) - Singida Black Stars (Tanzanie)

Foresters FC (Seychelles) - FC 15 Agosto (Guinée Equatoriale)

FC 105 (Gabon) - Zesco United (Zambie)

Mighty Wanderers (Ma

lawi) - Jwaneng Galaxy (Botswana)

RD Congo '2' - Djabal FC (Comores)

Kabuscorp de Palanca (Angola) - Kaizer Chiefs (Afrique du Sud)

RD Congo '1' - Pamplemousses (Maurice)

Young Africans FC (Namibie) - Royal Leopards (Eswatini)

Ferroviario de Maputo (Mozambique) - AS Fanalamanga (Madagascar)

CD 1ero de Agosto (Angola) - AS Otohô (Congo)

Le premier tour préliminaire aura lieu les 19-21 septembre pour les matchs aller et 26-28 septembre retour.

Lire l'article original sur Algerie Presse Service.

Tagged:
Copyright © 2025 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.