Tunisie: Soldes d'été 2025 - 1241 points de vente au rendez-vous

9 Août 2025
La Presse (Tunis)

425 entreprises, représentant 1241 points de vente, participent à la saison des soldes d'été 2025, lancée le 7 août.

Selon un communiqué publié samedi par le ministère du Commerce et du Développement des exportations, 60 % des points de vente (743) sont spécialisés dans le prêt-à-porter, 18 % (218) dans la vente de chaussures et 22 % (280) dans d'autres secteurs, tels que les parfums, les lunettes ou l'ameublement.

Le ministère précise que 58 % des participants sont implantés dans le district du Grand Tunis, 29 % dans le Sud, 11 % dans les zones du Centre et du Littoral, et seulement 2 % dans le Nord.

Par ailleurs, 81 visites de contrôle économique ont été effectuées avant le démarrage des soldes, donnant lieu à 37 infractions, dont 27 dans le secteur du prêt-à-porter, 4 dans celui de la chaussure et 3 dans celui de l'ameublement.

