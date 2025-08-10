Tunisie: Danger sur les côtes de Menzel Temime - Présence du poisson-lapin toxique

9 Août 2025
La Presse (Tunis)

Le président de l'Association de l'environnement de Menzel Temime, Aymen Hammam, a mis en garde samedi contre la consommation du poisson-lapin (Lagocephalus sceleratus) après sa détection sur la plage de Mriguib, dans le gouvernorat de Nabeul.

Il a appelé les pêcheurs, amateurs comme professionnels, à éviter de pêcher ou de conserver cette espèce, afin de préserver la santé publique. L'Association de l'environnement de Menzel Temime et l'ONG Tunsea ont également recommandé de ne pas capturer, consommer ou vendre ce poisson, et de signaler immédiatement toute observation aux autorités compétentes, notamment la garde maritime et les services régionaux de la pêche.

Espèce invasive apparue sur les côtes tunisiennes en 2010, le poisson-lapin est hautement toxique. Il contient de la tétrodotoxine, un neurotoxique mortel qui ne disparaît ni à la cuisson ni à la congélation, et dont la dangerosité se manifeste uniquement en cas d'ingestion.

