Tunisie: Grève des bacs de Djerba - Nouveau report au 17 août

9 Août 2025
La Presse (Tunis)

La grève des bacs de l'île de Djerba, initialement prévue les 10, 11 et 12 août, a été reportée aux 17, 18 et 19 août. Cette décision intervient après l'engagement du ministre des Affaires sociales de poursuivre les négociations lors d'une réunion fixée au 15 août au siège de son ministère.

Lors d'une réunion préparatoire tenue lundi à Medenine, en présence du gouverneur et de représentants syndicaux, les problèmes entravant le fonctionnement des bacs ont été examinés. Le report vise à permettre un suivi supplémentaire des revendications, dans un contexte de tensions sociales croissantes.

Il s'agit du deuxième report après celui du 31 juillet, la situation étant qualifiée de « catastrophique » par les syndicats. Ces derniers espèrent une amélioration grâce au transfert de tutelle des bacs du ministère de l'Équipement à celui des Transports, une procédure toujours en attente de finalisation juridique.

Essentiels pour la desserte de Djerba, les bacs connaissent une fréquentation particulièrement élevée en période touristique.

