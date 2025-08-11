Ghana: 5 hauts responsables gouvernementaux périssent dans un crash d'hélicoptère militaire

Le Ghana est en deuil après le crash tragique d'un hélicoptère de l'armée de l'air, ce mercredi 6 août 2025 dans la région d'Ashanti, qui a coûté la vie à plusieurs hauts responsables du gouvernement et officiers militaires.

Selon les premières informations confirmées par les autorités, l'accident s'est produit alors que les officiels se rendaient à un événement officiel à Obuasi. Parmi les victimes figurent notamment, Dr Edward Omane Boamah, ministre de la Défense ; Ibrahim Murtala Mohammed, ministre de l'Environnement, des Sciences et des Technologies ; Limuna Muniru, coordonnateur national adjoint par intérim de la Sécurité nationale ; Samuel Sarpong, vice-président du Congrès National Démocratique (NDC) ; Samuel Aboagye, directeur général adjoint de l'Organisation nationale de gestion des catastrophes (NADMO).

Le crash a également entraîné la mort de trois membres de l'armée de l'air ghanéenne, à savoir le commandant d'escadron Peter, l'officier pilote Twum Ampadu, le sergent Ernest Addo.

L'appareil, qui transportait les personnalités vers une mission gouvernementale, s'est écrasé dans des circonstances encore non élucidées. Une enquête militaire a été ouverte pour déterminer les causes de ce drame national.

Le président du Ghana a exprimé sa profonde tristesse et a décrété un deuil national en hommage aux victimes. Des messages de condoléances affluent de tout le pays et de la communauté internationale.

Ce tragique événement représente une lourde perte pour le pays, frappant de plein fouet le coeur de l'appareil étatique et militaire.