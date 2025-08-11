Afrique de l'Ouest: Bio, qu'est-il venu chercher ici ?!

C'est une interrogation qui peut trotter dans la tête de plus d'uns, à propos de la visite de travail effectuée Vendredi dernier au Togo par le Président de la Sierra Leone et Président en exercice de la Conférence des chefs d'État et de Gouvernement de la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (Cedeao), Julius Maada Bio.

D'après le site officiel de la République togolaise, "ce déplacement, initié par le Président du Conseil, Faure Essozimna Gnassingbé, s'inscrit dans le cadre du renforcement des relations bilatérales et de la consolidation de l'intégration sous-régionale au sein de l'espace communautaire".

Et, poursuit cette source, "au cours de leur entretien en tête-à-tête au Palais de la Présidence, les deux dirigeants ont planché sur plusieurs sujets d'intérêt commun, et réaffirmé leur volonté de dynamiser la coopération notamment dans les domaines politique, économique, portuaire, logistique, sécuritaire, au bénéfice des peuples togolais et sierra-léonais. Une commission mixte de coopération sera d'ailleurs créée dans ce sens, afin d'assurer le suivi des projets bilatéraux et de poser les fondements juridiques du partenariat".

Les questions essentielles au plan régional n'ont pas échappé aux discussions entre les deux hommes, toujours à en croire le site de la République togolaise. "Faure Gnassingbé et Julius Maada Bio ont évoqué les questions de libre circulation des biens et des personnes, la paix et la sécurité avec les défis persistants du terrorisme et de l'extrémisme violent, et l'urgence d'une coopération renforcée. Le Président sierra-léonais s'est par ailleurs félicité de la médiation confiée par l'Union africaine au dirigeant togolais, pour la résolution de la crise dans l'Est de la RDC", pouvait-on lire.

Il est à noter que ces deux pays de la sous-région, le Togo et la Sierra Leone ont-toujours eu des échanges et consultations régulières.