Sénégal: Climat des affaires et foncier - Accélérer les réformes pour un environnement plus favorable

En lançant le Forum, Ousmane Sonko a mis en lumière les défis à relever pour faire du Sénégal une destination encore plus attractive. En tête de liste figure la poursuite des réformes, notamment fiscales et foncières. Il a insisté sur l'importance de la réforme du Code général des impôts, engagée au plus haut niveau politique. « Pour nous, les réformes doivent être guidées par une vision politique. L'aspect technique vient en complément. C'est pourquoi nous avons nous-mêmes supervisé toutes les étapes. La réforme fiscale en cours est l'une des plus importantes», a-t-il déclaré.

Parmi les autres mesures annoncées figure la suppression progressive des exonérations fiscales prolongées. «Il est inconcevable que des entreprises opérant dans les secteurs miniers ou industriels continuent de bénéficier d'exonérations fiscales sur 20, 25 voire 30 ans. Ce sont des centaines de milliards de Fcfa qui auraient pu servir à renforcer les capacités d'intervention de l'État», a-t-il dénoncé.

La réforme foncière, elle aussi, est placée au cœur des priorités. «Le régime foncier est un élément clé pour les acteurs privés. Il permet non seulement la sécurisation des titres de propriété, mais aussi la possibilité de traiter avec les banques et autres institutions financières. Nous allons étudier sérieusement les termes de référence pour proposer une réforme adaptée », a-t-il ajouté.

Le Premier ministre a également annoncé une volonté de déconcentration des investissements, en mettant l'accent sur une territorialisation accrue des politiques publiques. L'objectif est de promouvoir davantage les régions de l'intérieur, au-delà du triangle Dakar-Mbour-Thies, aujourd'hui très concentré.