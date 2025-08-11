Sénégal: Grand Magal de Touba - Le ministre de l'intérieur annonce un taux d'exécution de 95%

Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, le général Jean-Baptiste Tine, a présidé une réunion d'évaluation des préparatifs du Grand Magal de Touba hier samedi. Selon lui, 95% des engagements pris ont été exécutés, dont 75% déjà réalisés et 20% en cours de réalisation. Les 5% restants ne seront pas tous réalisés, notamment deux points écartés pour des raisons de sécurité ou d'opportunité.

Le ministre a expliqué que certaines dispositions n'ont pas été prises en raison de risques, comme l'aménagement de routes qui pourrait créer des problèmes de sécurité routière ou l'utilisation de produits toxiques pour l'abattage des chiens errants qui pourrait polluer la nappe phréatique. Le coordonnateur du comité d'organisation a mentionné l'insuffisance des camions de vidange.

Les autorités religieuses ont salué les dispositions prises par le gouvernement pour assurer le succès de l'événement. Le porte-parole des mourides, Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadre, a remercié le gouvernement pour ses efforts, tandis que le ministre de l'Intérieur a remercié les directeurs généraux et chefs de services nationaux pour leur engagement. Il a également sollicité des prières pour le chef de l'État et son premier ministre.