Sénégal: Grand Magal de Touba - Le ministre de l'intérieur annonce un taux d'exécution de 95%

10 Août 2025
Le Soleil (Dakar)
Par Birane DIOP(correspondant)

Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, le général Jean-Baptiste Tine, a présidé une réunion d'évaluation des préparatifs du Grand Magal de Touba hier samedi. Selon lui, 95% des engagements pris ont été exécutés, dont 75% déjà réalisés et 20% en cours de réalisation. Les 5% restants ne seront pas tous réalisés, notamment deux points écartés pour des raisons de sécurité ou d'opportunité.

Le ministre a expliqué que certaines dispositions n'ont pas été prises en raison de risques, comme l'aménagement de routes qui pourrait créer des problèmes de sécurité routière ou l'utilisation de produits toxiques pour l'abattage des chiens errants qui pourrait polluer la nappe phréatique. Le coordonnateur du comité d'organisation a mentionné l'insuffisance des camions de vidange.

Les autorités religieuses ont salué les dispositions prises par le gouvernement pour assurer le succès de l'événement. Le porte-parole des mourides, Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadre, a remercié le gouvernement pour ses efforts, tandis que le ministre de l'Intérieur a remercié les directeurs généraux et chefs de services nationaux pour leur engagement. Il a également sollicité des prières pour le chef de l'État et son premier ministre.

Lire l'article original sur Le Soleil.

Tagged:
Copyright © 2025 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.