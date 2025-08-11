Burkina Faso: Tenkodogo - Un don record de 40 tonnes de ciment remis à Faso Mèbo

Plusieurs structures de la région du Nakambé ont remis, le samedi 9 août 2025, à Faso Mèbo de Tenkodogo, plus 41 tonnes de ciment.

C'est un don record dans la région de Nakambé que les responsables de Faso Mèbo de Tenkodogo viennent de recevoir. En effet, le samedi 9 août 2025, ils ont reçu de l'établissement El Hadj Bambara et fils, une société agréée de distribution du ciment, 40 tonnes de ciment.

Le représentant du donateur, Sayouba Bambara, a expliqué que, par cet acte, son entreprise entend répondre ainsi à l'appel du président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, à soutenir Faso Mèbo. « 40 tonnes de ciment, ce n'est pas beaucoup. C'est pourquoi, nous invitons tout le monde à donner ce qu'il a pour encourager l'initiative », a-t-il déclaré.

Dans la même veine, le chef du village de Gougr-Sampa, Naba Sougri, accompagné d'une délégation, a livré un message similaire, après avoir remis une tonne de ciment, deux brouettes, et divers autres matériels. S'en est suivi d'un autre don de 5 sacs de ciment fait par l'église Temple de gloire qui a mobilisé une cinquantaine de ses fidèles pour participer à la confection des pavés.

De plus, cette église a fait préparer de la nourriture pour les travailleurs de Faso Mèbo de cette journée. Pour le représentant du Temple de gloire, Richard Ouédraogo, cette initiative présidentielle étant faite pour bâtir le pays, les fidèles de son temple ont jugé utile de l'accompagner. « Nous sommes venus avec le peu de moyens que nous avons, mais nous sommes convaincus que c'est pierre après pierre que l'on bâtit un pays », a-t-il soutenu.

Une mobilisation qui a réjoui le président de la délégation spéciale de Tenkodogo, Sami Bérenger Pooda, qui a lancé un appel à toutes les filles et fils de la cité de Zoungrantenga du Burkina et de la diaspora à se mobiliser afin d'apporter leur contribution pour le rayonnement de Tenkodogo.

Il a également souhaité que les donateurs puissent orienter leurs appuis sur du matériel autre que le ciment et le sable. Dans ce sens, il a demandé aux éventuels donateurs de s'approcher des responsables de Faso Mèbo avant toute initiative afin de faire des dons qui répondent aux besoins.