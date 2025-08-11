Afrique: Participation remarquable de l'Algérie au Salon international du livre arabe d'Istanbul en Turquie

ALGER — Le ministère de la Culture et des Arts participe au 10e Salon international du livre arabe d'Istanbul, en Turquie, ouvert samedi, avec une exposition de près de 200 titres issus des publications du département de la Culture et des Arts et de plusieurs maisons d'édition nationales, selon un communiqué du ministère publié dimanche.

La participation de l'Algérie au Salon international du livre arabe d'Istanbul, considéré comme l'un des "plus importants salons internationaux du livre arabe", intervient dans le cadre de la stratégie du ministère de la Culture et des Arts, visant à "faire connaître le patrimoine culturel algérien et à promouvoir la création nationale au niveau international", précise le communiqué, ajoutant que le ministère de la Culture et des Arts "participe avec un pavillon officiel organisé par l'Entreprise Nationale des Arts Graphiques (ENAG)".

"Le pavillon algérien présente près de 200 titres, issus du ministère et de plusieurs maisons d'édition nationales, axés sur les arts, le patrimoine algérien et la littérature sous diverses formes, reflétant la richesse et la diversité de la scène culturelle algérienne", peut-on encore lire dans le communiqué.

Lors de la cérémonie d'ouverture, le pavillon algérien a reçu la visite du gouverneur d'Istanbul, M. Davut Gül, et du président de l'Association internationale des éditeurs de livres arabes, M. Mehdi Jemili, ainsi que des représentants d'organismes officiels turcs et des délégations médiatiques, qui ont unanimement salué la "qualité et l'importance de la participation algérienne".

Le pavillon algérien a également été visité par le héros palestinien Nael Saleh Abdellah Al-Barghouthi, doyen des prisonniers palestiniens et l'un des plus anciens détenus au monde pour avoir passé 45 ans dans les prisons de l'occupation sioniste barbare. Il a exprimé sa "haute appréciation et sa grande reconnaissance pour les positions de l'Algérie et son soutient permanent et indéfectible à la cause palestinienne", ainsi que pour la "diplomatie de lutte qu'elle mène sans relâche dans diverses enceintes internationales".

Marquant pour la première fois sa présence au Salon international du livre arabe d'Istanbul, l'Algérie prend part à ce grand événement dans le cadre de la "nouvelle approche" adoptée par le ministère de la Culture et des Arts, visant à "intensifier la coopération culturelle internationale et à exploiter de telles plateformes pour faire connaître la culture algérienne ancienne et riche", conclut le communiqué.

Ouvert du 9 au 17 août, le 10e Salon international du livre arabe d'Istanbul accueille plus de 300 maisons d'édition issues d'une vingtaine de pays.