Algérie: BDL - Résultat net en hausse de 31% à près de 23 milliards Da en 2024

10 Août 2025
Algerie Presse Service (Algiers)

ALGER — La Banque de développement local (BDL) a réalisé un résultat net de près de 23 milliards DA en 2024, en hausse de 31 % par rapport à 2023, selon le bilan annuel de la banque publique approuvé lors de son assemblée générale.

Le chiffre d'affaires de l'établissement s'est établi à 96 milliards DA, enregistrant une progression de 25 %, tandis que le total de bilan a dépassé les 1800 milliards DA sur la même période.

Concernant les résultats opérationnels, les dépôts de la clientèle ont augmenté de 15 % pour atteindre 1375 milliards DA à fin 2024.

Les accords de crédits ont, pour leur part, progressé de 24 % pour s'établir à 662 milliards DA.

Selon le bilan, l'encours des crédits a enregistré une hausse de 103 milliards DA (+9 %), passant de 1122 milliards DA en 2023 à 1225 milliards DA en 2024, confirmant l'engagement de la BDL dans le financement de l'économie nationale.

Introduite en Bourse en mars dernier, la BDL a annoncé la distribution d'un dividende de 5,55 % au profit de ses actionnaires, un rendement supérieur aux prévisions initiales qui tablaient sur 4,25%.

