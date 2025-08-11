Algérie: Le Premier ministre reçoit le ministre somalien des Affaires étrangères

10 Août 2025
Algerie Presse Service (Algiers)

ALGER — Le Premier ministre, M. Nadir Larbaoui, a reçu, dimanche au Palais du Gouvernement, le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale de la République fédérale de Somalie, M. Abdisalam Abdi Ali, en visite en Algérie, indique un communiqué des services du Premier ministre.

A cette occasion, le ministre somalien a transmis "les salutations et l'expression de la haute considération du président de la République fédérale de Somalie, M. Hassan Sheikh Mohamud, au président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, ainsi que sa forte volonté d'oeuvrer de concert à la promotion des relations entre les deux pays frères en faveur de la paix, de la sécurité et du développement, notamment aux niveaux arabe et africain", précise le communiqué.

Le ministre somalien a également informé le Premier ministre des "efforts consentis pour renforcer le processus de rétablissement de la sécurité et de la stabilité en Somalie", avant d'évoquer "la situation actuelle dans la région de la Corne de l'Afrique", selon la même source.

