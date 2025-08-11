Algérie: Lancement d'une session de formation pour les chargés de l'enquête nationale sur les dépenses de consommation et le niveau de vie des ménages

10 Août 2025
Algerie Presse Service (Algiers)

ALGER — La Haut-Commissaire à la numérisation, M. Meriem Benmouloud a supervisé, dimanche à Alger, le lancement d'une session de formation au profit des cadres chargés de préparer l'enquête nationale sur les dépenses de consommation et le niveau de vie des ménages, prévue pour le mois d'octobre prochain.

Dans une allocution à cette occasion, Mme Benmouloud a indiqué que cette formation vise à former les superviseurs d'enquêtes statistiques, à renforcer leurs compétences techniques et à leur fournir les outils méthodologiques adoptés dans ce domaine, en procédant à l'unification des concepts et des mécanismes de collecte et d'analyse des données.

Concernant l'enquête nationale sur les dépenses de consommation et le niveau de vie des ménages algériens, qui s'étendra sur une durée de 13 mois, Mme Benmouloud a estimé que ce projet est "une étape importante" dans le processus de réformes globales engagées par l'Etat, nécessitant "des fondements solides", basés sur une connaissance étayée par des données précises.

Cette opération statistique vient en concrétisation des engagements du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, visant à renforcer la fiabilité des statistiques et des indicateurs socio-économiques pour une plus grande efficacité, a-t-elle précisé.

Elle permettra également de mieux comprendre la structure sociale et économique des foyers et fournira des "données importantes" sur les modes de dépenses, la répartition des revenus des ménages, l'efficacité des mesures prises pour lutter contre l'inflation et le suivi du pouvoir d'achat des citoyens.

Les résultats de l'enquête fourniront, par ailleurs, des données et des statistiques sur l'accès des ménages aux services essentiels tels que l'éducation, la santé, le logement, l'eau, le gaz, l'électricité et l'internet, selon la même responsable, qui a souligné que l'enquête couvrira 540 communes réparties sur 52 wilayas.

De son côté, le Directeur Général de l'Office National des Statistiques (ONS), M. Taoufik Hadj Messaoud, a précisé que l'enquête nationale apportera des données "plus précises" et permettra de mieux comprendre le volume des importations, des exportations et des investissements.

Lire l'article original sur Algerie Presse Service.

Tagged:
Copyright © 2025 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.