Algérie: Lancement d'une session de formation pour les chargés de l'enquête nationale sur les dépenses de consommation et le niveau de vie des ménages

ALGER — La Haut-Commissaire à la numérisation, M. Meriem Benmouloud a supervisé, dimanche à Alger, le lancement d'une session de formation au profit des cadres chargés de préparer l'enquête nationale sur les dépenses de consommation et le niveau de vie des ménages, prévue pour le mois d'octobre prochain.

Dans une allocution à cette occasion, Mme Benmouloud a indiqué que cette formation vise à former les superviseurs d'enquêtes statistiques, à renforcer leurs compétences techniques et à leur fournir les outils méthodologiques adoptés dans ce domaine, en procédant à l'unification des concepts et des mécanismes de collecte et d'analyse des données.

Concernant l'enquête nationale sur les dépenses de consommation et le niveau de vie des ménages algériens, qui s'étendra sur une durée de 13 mois, Mme Benmouloud a estimé que ce projet est "une étape importante" dans le processus de réformes globales engagées par l'Etat, nécessitant "des fondements solides", basés sur une connaissance étayée par des données précises.

Cette opération statistique vient en concrétisation des engagements du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, visant à renforcer la fiabilité des statistiques et des indicateurs socio-économiques pour une plus grande efficacité, a-t-elle précisé.

Elle permettra également de mieux comprendre la structure sociale et économique des foyers et fournira des "données importantes" sur les modes de dépenses, la répartition des revenus des ménages, l'efficacité des mesures prises pour lutter contre l'inflation et le suivi du pouvoir d'achat des citoyens.

Les résultats de l'enquête fourniront, par ailleurs, des données et des statistiques sur l'accès des ménages aux services essentiels tels que l'éducation, la santé, le logement, l'eau, le gaz, l'électricité et l'internet, selon la même responsable, qui a souligné que l'enquête couvrira 540 communes réparties sur 52 wilayas.

De son côté, le Directeur Général de l'Office National des Statistiques (ONS), M. Taoufik Hadj Messaoud, a précisé que l'enquête nationale apportera des données "plus précises" et permettra de mieux comprendre le volume des importations, des exportations et des investissements.