Algérie: Industrie pharmaceutique - Kouidri reçoit une délégation du SNAPO

10 Août 2025
Algerie Presse Service (Algiers)

ALGER — Le ministre de l'Industrie pharmaceutique, M. Ouacim Kouidri a reçu, dimanche à Alger, une délégation du Syndicat national des pharmaciens d'Officine (SNAPO), conduite par son président, Sami Tirache, indique un communiqué du ministère.

Lors de cette rencontre tenue au siège du ministère, plusieurs préoccupations professionnelles liées à l'activité des pharmaciens ont été abordées, notamment les défis relatifs à l'organisation du marché des produits pharmaceutiques et à la fluidité de l'approvisionnement des pharmacies pour assurer la disponibilité des médicaments aux citoyens outre les mécanismes relatifs à la distribution des médicaments au niveau national, selon le communiqué.

Cette réunion s'inscrit dans le cadre des rencontres consultatives entre le ministre de l'Industrie pharmaceutique et les différents partenaires sociaux et professionnels, conclut le communiqué.

