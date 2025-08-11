Burkina Faso: Ouagadougou - La Police nationale démantèle un réseau de malfrats

10 Août 2025
Sidwaya (Ouagadougou)

La Police nationale a démantelé un réseau de présumés malfrats qui s'adonnaient à des vols avec effraction et des recels dans des domiciles, boutiques, et restaurants dans plusieurs quartiers de la capitale, notamment Larlé, Ouidi, Tanghin et à Saaba et environnants.

Certains membres du groupe sillonnaient les quartiers aux fins d'identifier les boutiques de stockage de gaz, les restaurants et les domiciles où ils pouvaient trouver d'autres biens. Ils passaient à l'acte et s'emparaient de tous les biens trouvés. Après leur forfait, ils contactaient les autres membres qui se chargeaient du transport et du dépôt du butin obtenu, et vont par la suite procéder à la vente des bouteilles de gaz volées sur le marché noir dont le prix unitaire était entre 10.000 et 12.000 FCFA selon le poids de la bouteille (06 kg ou 12 kg).

Il est à noter que le groupe qui a vu le jour depuis 2017 a causé un préjudice, estimé à plus d'une dizaine de millions de francs CFA.

