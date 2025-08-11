Burkina Faso: Gulmu - L'armée anéantit une colonne d'assaillants

L'armée burkinabè a déjoué en fin juin, une grande attaque dans le Gulmu contre l'une de ses positions, réussissant à éliminer une colonne de terroristes qui se déplaçaient à motos, mentionnant d'autres victoires au cours du même mois.

Durant le mois de juin, le rouleau compresseur des Forces combattantes a continué à broyer du terroriste pour restaurer la paix et la sécurité dans plusieurs localités du Burkina Faso.

En effet, le 26 juin, lors d'une mission de surveillance dans le Gulmu, les vecteurs aériens ont repéré une colonne de motos transportant des criminels qui s'approchaient dangereusement d'une de leurs positions, vraisemblablement en vue d'une attaque.

L'observation a été maintenue, et d'autres vecteurs ont rapidement rejoint la zone pour renforcer la couverture.

Les assaillants se sont regroupés sous des arbres pour se dissimuler. À exactement 12h20, les combattants du ciel ont ouvert le feu, lançant un missile de forte puissance qui s'est abattu sur un important groupe dissimulé sous un arbre.

Quelques rescapés ont tenté de revenir sur les lieux pour récupérer du matériel, mais ils ont été à leur tour neutralisés.

Les frappes se sont ensuite poursuivies de manière ciblée jusqu'à l'anéantissement complet de l'ennemi.

Le lendemain 27 juin 2025, alors qu'un convoi se préparait à reprendre sa progression depuis Bourzanga vers Djibo, des éléments ennemis qui jalonnait la colonne, ont été éliminés par frappes aériennes, puis achevés par les unités au sol.

On retiendra également que le 23 juin, dans la région de Bankui, des unités de reconnaissance ont croisé des terroristes qui ont pris la fuite face à la détermination des soldats. Du matériel a été récupéré à l'issue de cette bataille.

Deux jours plus tard, le 25 juin, le Groupe d'intervention spéciale du 14e Bataillon d'intervention rapide (BIR) a mené une reconnaissance offensive dans la zone de Thiou, neutralisant plusieurs criminels et saisissant du matériel.

Le même jour, dans la zone de Lorgho, à l'Est du Burkina Faso, des unités en manœuvre ont également éliminé des assaillants et récupéré du matériel de guerre.

Le 29 juin, le 10e BIR, en opération dans la zone de Lanfiera, a pris contact avec l'ennemi, neutralisant plusieurs.

Le 30 juin, un important groupe de terroristes a attaqué la position du 26e BIR à Ougarou, mais a été repoussé avec vigueur, contraignant les assaillants à abandonner sur place cadavres et armes.

À travers ces opérations, les Forces combattantes confirment leur engagement à défendre la souveraineté nationale et à assurer aux populations la jouissance de leurs richesses dans un développement durable et harmonieux.