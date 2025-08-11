Afrique: Ouverture de la période d'accréditation des médias pour la 47e Assemblée Générale Ordinaire de la CAF

La période de dépôt des demandes d'accréditation des médias pour la 47e Assemblée Générale Ordinaire de la Confédération Africaine de Football (CAF) est désormais ouverte.

L'Assemblée se tiendra le lundi 6 octobre 2025, à Kinshasa, en République démocratique du Congo Confédération Africaine de Football

Elle réunira les principaux responsables du football africain, notamment les présidents des 54 associations membres de la CAF, les représentants des six unions zonales, ainsi que de hauts fonctionnaires du football continental. Elle sera présidée par Dr Patrice Motsepe, président de la CAF Confédération Africaine de Football

Le dépôt des candidatures prendra fin le 30 août 2025. Les médias intéressés sont invités à soumettre leur demande via le CAF Media Channel.

Conditions d'accréditation

Les candidats doivent impérativement :

Être journalistes professionnels, photographes ou praticiens des médias, représentant un média reconnu.

Présenter une carte de presse valide ou une lettre de mission officielle émanant de leur organisation.

Fournir une copie d'un passeport valide ou d'une carte nationale d'identité (exigence applicable uniquement aux médias locaux en RDC).

Télécharger une photo récente, de type passeport (plan tête et épaules, fond uni, poids maximal : 6 Mo).

Disposer d'un compte actif sur le CAF Media Channel.

Garantir l'exactitude et l'intégralité des informations fournies ; toute candidature incomplète ou incorrecte sera immédiatement rejetée.

Toutes les candidatures feront l'objet d'une confirmation ; la sélection ne reposera pas sur un principe de priorité chronologique. Les candidats retenus seront informés ultérieurement et recevront des précisions complémentaires.