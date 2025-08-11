Afrique: Ouverture de la période d'accréditation des médias pour la 47e Assemblée Générale Ordinaire de la CAF

10 Août 2025
Confederation of African Football (Giza)

La période de dépôt des demandes d'accréditation des médias pour la 47e Assemblée Générale Ordinaire de la Confédération Africaine de Football (CAF) est désormais ouverte.

L'Assemblée se tiendra le lundi 6 octobre 2025, à Kinshasa, en République démocratique du Congo Confédération Africaine de Football

Elle réunira les principaux responsables du football africain, notamment les présidents des 54 associations membres de la CAF, les représentants des six unions zonales, ainsi que de hauts fonctionnaires du football continental. Elle sera présidée par Dr Patrice Motsepe, président de la CAF Confédération Africaine de Football

Le dépôt des candidatures prendra fin le 30 août 2025. Les médias intéressés sont invités à soumettre leur demande via le CAF Media Channel.

Conditions d'accréditation

  • Les candidats doivent impérativement :
  • Être journalistes professionnels, photographes ou praticiens des médias, représentant un média reconnu.
  • Présenter une carte de presse valide ou une lettre de mission officielle émanant de leur organisation.
  • Fournir une copie d'un passeport valide ou d'une carte nationale d'identité (exigence applicable uniquement aux médias locaux en RDC).
  • Télécharger une photo récente, de type passeport (plan tête et épaules, fond uni, poids maximal : 6 Mo).
  • Disposer d'un compte actif sur le CAF Media Channel.
  • Garantir l'exactitude et l'intégralité des informations fournies ; toute candidature incomplète ou incorrecte sera immédiatement rejetée.

Toutes les candidatures feront l'objet d'une confirmation ; la sélection ne reposera pas sur un principe de priorité chronologique. Les candidats retenus seront informés ultérieurement et recevront des précisions complémentaires.

Lire l'article original sur CAF.

Tagged:
Copyright © 2025 Confederation of African Football. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.