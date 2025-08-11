Sénégal: Louga - Appel pour l'érection du terrain municipal de Sakal en stade moderne

Louga — Le président du mouvement Taxawu Sunu Commune, Idrissa Diagne, a lancé, samedi, un appel au ministre de la Jeunesse et des Sports pour l'érection du terrain municipal de Sakal en stade conforme aux normes, afin de permettre aux jeunes de s'épanouir davantage et de découvrir de nouveaux talents.

"Aujourd'hui, nous avons un terrain municipal clôturé sur fonds propres de la commune. Nous souhaitons qu'il soit érigé en stade municipal avec toutes les commodités, afin de permettre aux jeunes de s'épanouir et de voir émerger des joueurs professionnels à l'image de Sadio Mané et Idrissa Gana Gueye", a-t-il déclaré.

Idrissa Diagne s'adressait à des journalistes en marge de la finale de la zone Est de Sakal opposant l'ASC Bokk-Jom de Taliba à l'ASC Yon-Wi du Marché, dont il était le parrain. L'ASC Bokk-Jom a remporté la finale aux tirs au but.

Il a salué "l'excellent travail du maire de la commune de Sakal" et insisté sur la nécessité pour l'État "d'accompagner les communes rurales en termes d'infrastructures sportives". Idrissa Diagne estime qu"avec une bonne pelouse et des installations adaptées, davantage de talents pourraient être découverts".

Revenant sur le match, il a exprimé sa "satisfaction totale" quant à l'organisation et félicité les deux équipes qui "ont joué dans la paix et le fair-play". "Nous avons assisté à un bel affrontement, joué avec détermination, qui s'est finalement terminé aux tirs au but. C'était une très belle fête", a-t-il déclaré.

Il a rappelé que le slogan de son mouvement est "le mouvement travaille pour la jeunesse et que, depuis son engagement politique en 2008, il est toujours aux côtés des jeunes, pour les accompagner et les soutenir dans toutes leurs activités, y compris les activités génératrices de revenus, la recherche d'emploi, l'obtention de CDD ou CDI et la formation".

Selon lui, c'est cet engagement qui a conduit la zone Est de Sakal à le choisir comme parrain de la finale. "Nous sommes très reconnaissants envers la jeunesse de la commune de Sakal qui continue de nous accompagner et de nous soutenir dans nos activités politiques et sociales, a-t-il ajouté.

Il a réitéré son souhait de voir le stade municipal "mis aux normes avec une bonne pelouse afin de permettre aux jeunes de s'épanouir davantage et de découvrir de nouveaux talents".