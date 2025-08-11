Sénégal: Grand Magal de Touba - Le préfet de Mbacké dévoile le plan de circulation dans la ville sainte

À quelques jours du Grand Magal de Touba, le préfet de Mbacké, Khadim Hann, a dévoilé le plan de circulation pour faciliter le déplacement des pèlerins. Quatre axes ont été définis pour accéder à la ville de Touba. La circulation est interdite aux alentours de la Grande Mosquée, sauf pour les détenteurs de laissez-passer ou d'ordres de mission.

Le plan de circulation pour le Grand Magal de Touba édition 2025 est articulé autour de six points clés. Pour accéder à Touba, quatre axes principaux ont été identifiés. Le premier axe, Diourbel-Mbacké ou Diourbel-Touba, est recommandé aux pèlerins venant de Dakar, Thiès ou d'autres localités situées à l'ouest de la ville sainte qui passent par Diourbel. Ils peuvent emprunter la route nationale numéro 3 et entrer à Touba soit par Dianatou, soit par le rond-point qui sépare les villes de Touba et de Mbacké.

Les pèlerins peuvent également accéder à Touba en empruntant la RN3 et en passant par Mbacké et Darou Salam. De plus, il est possible de passer par Mbacké Palène pour se rendre à Touba.

Pour les usagers de l'autoroute Ila-Touba, il est possible de prendre la sortie de Touba et de passer par les deux voies de Ngabou, en traversant devant le nouvel escadron de Touba pour rejoindre le rond-point Touba Ndiareme. À partir de là, trois options s'offrent à eux pour accéder à Touba : par le rond-point Touba Fall, Khaïra ou l'héliport. Il est important de noter que la RN3 entre Ngabou et Touba est en sens interdit, donc les véhicules venant de la sortie de Ngabou peuvent accéder à Touba en passant par Mbacké, près de la station Touba Oil.

Le deuxième axe concerne les pèlerins venant de Dahra et Linguère, qui empruntent la route nationale numéro 3 pour se rendre à Touba. Sur cet axe, une seule option est possible : rejoindre la gare routière de Dahra Djolof.

Le troisième axe, quant à lui, concerne les pèlerins venant de Kébémer, qui empruntent la route Daroul Mouhty-Touba et peuvent passer par la gare routière de Daroul Mouhty.

Le quatrième axe est celui de Kaffrine-Mbacké-Touba. Les pèlerins qui empruntent cette route passeront par Mbacké et Gawane pour accéder à Touba. Pour quitter la ville sainte, les pèlerins peuvent reprendre les axes d'entrée, à l'exception de ceux qui se dirigent vers Diourbel, qui peuvent passer par l'héliport ou par Mbacké.

À l'intérieur de Touba, la circulation est autorisée dans les deux sens sur les deux corniches

À l'intérieur de Touba, la circulation est autorisée dans les deux sens sur les deux corniches. Mais, il y a également des zones piétonnes réservées aux piétons, sauf pour les détenteurs d'ordres de mission. Ces zones incluent notamment la route dénommée « 28 » et les alentours de la grande mosquée. Le jour du Magal, la circulation sera interdite dans les deux sens sur la RN3, du poste de contrôle de Khaïra jusqu'à la station « 28 ». Seuls les véhicules détenteurs d'ordres de mission ou de laissez-passer pourront dépasser le poste de contrôle de Khaïra.

Le préfet de Mbacké a tenu à préciser que les laissez-passer sont des documents délivrés par le ministre de l'Intérieur qui autorisent les véhicules à circuler jusqu'à la station 28. Les ordres de mission, quant à eux, sont délivrés par le préfet et permettent une circulation sans restriction. Par ailleurs, les charrettes sont interdites de circulation sur les voies goudronnées.

Khadim Hann invite tous les transporteurs à effectuer un entretien régulier de leurs véhicules avant de prendre la route, à respecter les limites de vitesse, à se reposer en cas de fatigue et à avoir au moins deux conducteurs par véhicule. Selon lui, il est également essentiel de porter la ceinture de sécurité pour les passagers et les chauffeurs, ainsi que le casque pour les motos. Il a rappelé aussi que la surcharge est interdite dans les véhicules et les motos. Enfin, il a indiqué qu'il est crucial de respecter le Code de la route et de suivre les instructions des agents de sécurité pour assurer une circulation fluide et sécurisée.