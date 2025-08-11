Sénégal: L'intelligence artificielle et la souveraineté numérique pour renforcer les forces armées

9 Août 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

La directrice de cabinet du ministre des Forces armées, Mame Madior Sow, a souligné samedi l'importance stratégique de l'intelligence artificielle (IA) et de la souveraineté numérique dans la transformation des sociétés, des économies et des forces armées.

"Le thème choisi cette année + Intelligence artificielle et souveraineté numérique, une stratégie pour les forces armées et l'éducation au service du développement national+, reflète la volonté du Sénégal de s'engager activement dans les grandes mutations technologiques mondiales avec responsabilité et ambition.", a souligné Mme Sow.

Elle présidait la première édition de la fête de l'excellence organisée pour récompenser les enfants de militaires et gendarmes aux résultats scolaires remarquables, dans le cadre de sa politique de promotion de l'éducation et de la jeunesse. La cérémonie s'est déroulée devant plusieurs autorités militaires, enseignants, partenaires, parents et lauréats.

Mame Madior Sow a dit que la souveraineté numérique est un pilier essentiel de l'indépendance nationale. Elle exige que le pays maîtrise ses infrastructures politiques, forme ses propres ingénieurs et experts en cybersécurité, et protège ses systèmes contre toute forme de dépendance stratégique.

Dans ce contexte, elle a insisté sur le lien étroit entre l'armée, la gendarmerie et le système éducatif, soulignant que l'excellence militaire est désormais indissociable de l'excellence scientifique, technologique et pédagogique.

Face aux nouvelles menaces et opportunités offertes par l'intelligence artificielle, la formation des jeunes générations et la protection des données nationales sont devenues des priorités majeures pour assurer la sécurité et le développement durable du Sénégal.

De même, Djiby Sow, professeur titulaire des universités de classe exceptionnelle, spécialiste en mathématiques et cybersécurité, a souligné l'importance de l'intelligence artificielle dans le développement du pays et son impact sur l'éducation, la défense et la société.

Président de l'Association sénégalaise de cybersécurité , M. Sow a insisté sur les valeurs fondamentales que doivent incarner les élèves dont notamment le patriotisme, l'éthique, la déontologie, l'intégrité et l'engagement au service de la nation.

Il a souligné que l'IA, est capable d'apprendre, de s'adapter et de résoudre des problèmes, révolutionne déjà des domaines clés tels que la cyberdéfense, la santé et l'éducation, avec notamment des projets en cours au Sénégal, comme l'intégration d'outils d'IA pour le dépistage du cancer du sein.

Djiby Sow a appelé à une maîtrise rigoureuse des enjeux de sécurité liés à l'IA , mettant en garde contre ses vulnérabilités et la nécessité d'une formation solide des futurs experts. Il a insisté sur la synergie indispensable entre l'État, les forces armées, les universités et la société civile pour développer des solutions adaptées, sécurisées et porteuses d'avenir.

M. Sow a lancé un appel fort à la mobilisation des ressources publiques pour doter le pays d'un budget annuel dédié à l'intelligence artificielle, soulignant que l'avenir du Sénégal est indissociablement lié à sa capacité à maîtriser le numérique.

Plusieurs distinctions ont été remises, à cette occasion, aux personnalités et partenaires engagés dans cette dynamique, marquant une étape importante dans la valorisation du capital humain et technologique du pays.

