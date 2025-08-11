Les autorités tunisiennes s'apprêtent à lancer Costa Coralis, un mégaprojet touristique d'envergure qui s'étendra sur 140 hectares dans la ville côtière de Tabarka, à proximité immédiate de la frontière algérienne. L'annonce, rapportée par l'agence d'information italienne AGI, confirme la volonté du pays de transformer cette destination au potentiel encore sous-exploité en un pôle touristique international de premier plan.

Le projet est porté par la société Haifa Hdi pour le développement et l'investissement, en partenariat avec l'Association Investissement Développement Jendouba 2050. L'investissement global est estimé à deux milliards de dinars. Les études de faisabilité, confiées au cabinet mondial de conseil Deloitte, ont été menées à bien et validées. Les initiateurs du projet attendent désormais les autorisations des ministères de l'Infrastructure, de l'Environnement, du Domaine de l'État et des Affaires territoriales. Un transfert des terrains domaniaux à l'Agence foncière touristique est également indispensable avant le démarrage des travaux.

Costa Coralis prévoit un développement structuré autour de plusieurs pôles complémentaires. Un centre médical de référence doit voir le jour pour attirer un tourisme de santé et réduire la dépendance à la saison estivale. Des équipements de loisirs seront également intégrés, parmi lesquels un parc aquatique, des parcours d'accrobranche, un téléphérique long de 1 500 mètres et une ferme pédagogique. Le volet commercial comprendra un centre commercial moderne et une corniche aménagée sur 1 200 mètres. Côté hébergement, un hôtel cinq étoiles viendra compléter l'offre, tandis qu'un espace central animé sera dédié à la culture et aux rencontres.

Ce projet suscite un vif intérêt auprès d'investisseurs nationaux et étrangers. Plusieurs lettres d'intention ont déjà été signées avec des groupes et holdings désireux de participer à sa réalisation. Selon les prévisions, Costa Coralis pourrait créer plus de 12 000 emplois, dont environ 3 000 directs et 9 000 indirects. Il constituerait ainsi une impulsion économique majeure pour toute la région de Tabarka et du nord-ouest tunisien.

Actuellement, la ville ne dispose que d'environ 5 000 lits hôteliers, soit la moitié du seuil jugé nécessaire pour séduire les grands tour-opérateurs. L'aéroport Tabarka - Ain Draham ne fonctionne que de manière saisonnière, limitant son attractivité. Costa Coralis ambitionne de corriger ces insuffisances structurelles, de renforcer l'accessibilité et de diversifier l'offre touristique pour s'aligner sur les standards internationaux.

Un projet pilote déjà réalisé sur une superficie de sept hectares devant l'hôtel La Cigale sert aujourd'hui de vitrine à cette ambition. Il comprend un hôtel de luxe, des espaces culturels et des salles de conférence. Ce site préfigure l'esprit du futur complexe Costa Coralis, associant qualité des infrastructures, attractivité économique et développement durable.

Si toutes les étapes administratives sont franchies rapidement, les travaux pourraient débuter dans un délai rapproché. Les premières infrastructures sont attendues entre 2029 et 2030. En transformant Tabarka, la Tunisie espère capter un flux touristique accru et diversifié, tout en positionnant la région comme une destination phare de la Méditerranée.