Soudan: Au moins 63 morts de malnutrition en une semaine dans la ville d'El Fasher dans le Darfour

10 Août 2025
Radio France Internationale

Au moins 63 personnes sont mortes de malnutrition en une semaine à el-Fasher, ville assiégée dans l'ouest du Soudan en guerre, a indiqué dimanche 10 août à l'AFP un responsable du ministère de la Santé. « Soixante-trois personnes sont mortes de malnutrition depuis le 3 août (...), la plupart sont des enfants et des femmes », a déclaré ce responsable sous couvert d'anonymat.

Ce bilan ne concerne que les personnes ayant pu atteindre l'hôpital, alors que de nombreuses familles enterrent leurs proches sans soins, faute de sécurité et de moyens de transport. El-Fasher, capitale du Nord-Darfour, est assiégée depuis plus d'un an par les paramilitaires des Forces de soutien rapide (FSR), en guerre contre l'armée depuis avril 2023.

Dernière capitale régionale du Darfour toujours tenue par l'armée, elle a récemment subi de nouvelles attaques des FSR, repliées vers l'ouest après la perte de la capitale Khartoum en mars.

Cliquez ici pour lire l'article sur le site de RFI.

