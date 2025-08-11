Algérie: Festival Culturel National de la Chanson Raï - Une exposition d'arts plastiques en hommage à l'artiste défunt Ahmed Zergui

SIDI BEL-ABBES — Une exposition d'arts plastiques se tient actuellement à Sidi Bel-Abbes, dans le cadre de la 14e édition du Festival Culturel National de la Chanson Raï.

Intitulée " Ahmed Zergui, une voix éternelle dans la mémoire nationale " cette exposition rend hommage à l'oeuvre de cet artiste talentueux qui a profondément marqué le genre raï et oeuvré à son rayonnement.

Organisée dans le cadre du programme culturel parallèle du festival, l'exposition prend place dans le hall du Théâtre en plein air "Saïm Lakhdar". Elle célèbre le parcours de ce chanteur emblématique, qui a laissé une empreinte durable dans ce patrimoine musical algérien, a souligné le commissaire du festival, Houssam Harzallah.

L'exposition - ouverte durant toute la durée du festival, du 7 au 10 août - comprend plusieurs espaces mettant en lumière la biographie d'Ahmed Zergui, des tableaux artistiques, ainsi que des photos d'archives retraçant les étapes marquantes de sa vie et de sa carrière. Elle présente également des documents rares illustrant ses contributions à l'enrichissement de la chanson raï, ainsi que ses liens étroits avec les réalités sociales et politiques de l'Algérie à des moments clés de son histoire, a-t-il ajouté.

Cette exposition, qui a suscité un vif intérêt auprès du public et des spécialistes du domaine artistique, vise à préserver la mémoire culturelle nationale et à la transmettre aux générations futures. Ahmed Zergui y est présenté comme une icône populaire, dont les chansons ont su exprimer, avec sincérité et simplicité, les préoccupations de la société, lui valant ainsi l'affection et le respect d'un large public algérien.

L'exposition constitue également un espace précieux pour les visiteurs - notamment les jeunes et les chercheurs en histoire musicale - désireux de mieux connaître le parcours de l'une des voix majeures ayant contribué à asseoir la place de la chanson raï sur la scène artistique nationale.

Pour rappel, la 14e édition du Festival Culturel National de la Chanson Raï, placée sous l'égide du ministère de la Culture et des Arts et de la wilaya de Sidi Bel-Abbes, sera clôturée, dimanche soir, par un hommage spécial à l'artiste défunt Ahmed Zergui, en reconnaissance de son apport inestimable à l'art du raï.