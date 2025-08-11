Afrique: Lancement à Boussaâda du tournage du documentaire historique 'Marvel au champ d'honneur'

10 Août 2025
Algerie Presse Service (Algiers)

M'SILA — Le premier tour de manivelle d'un documentaire historique intitulé "Marvel au champ d'honneur" a été donné dimanche à Boussaâda (M'sila), sous l'égide du ministère des Moudjahidine et des Ayant-droits.

Dans une déclaration à l'APS, le metteur en scène Kaïs Ramoul a indiqué que cette oeuvre raconte l'histoire véridique d'une citoyenne française prénommée Marvel installée en Algérie après son mariage à un jeune de la région de Doucen de la wilaya d'Ouled Djellal, qui avait fait sienne la cause algérienne et l'avait défendue par sa participation à la révolte d'El Amri et Bouchoucha durant la période de 1871 à 1876.

L'héroïne de cette histoire a contribué à l'écriture d'un des épisodes de la lutte algérienne contre le colonialisme, et est demeurée au côté de son époux jusqu'à sa mort au terme d'un long parcours de combat.

De son côté, le comédien Hacène Benzerari a considéré que cette oeuvre revêt une grande importance pour la mémoire algérienne au regard des évènements évoqués survenus dans la région, estimant que pareils projets contribuent à la prise de conscience de la génération actuelle notamment les jeunes de l'ampleur des sacrifices consentis par leurs aïeuls pour la patrie.

Une pléthore de comédiens participe à ce film dont Hacène Benzerari, Abdelbassat Khelifa, Mohamed Tahar Zaoui et Nora Benzerari.

Le tournage de ce film sera effectué sur plusieurs sites touristiques et historiques de Boussaâda.

