Algérie: CSJ - Conférence préparatoire à la 2e édition du camp des créateurs de contenu

9 Août 2025
Algerie Presse Service (Algiers)

ALGER — Le ministre de la Jeunesse, chargé du Conseil supérieur de la jeunesse (CSJ), Mustapha Hidaoui, a donné, samedi à Alger, le coup d'envoi d'une conférence préparatoire à la 2e édition du camp des créateurs de contenu, prévue dans les prochaines semaines.

M. Hidaoui a précisé que cette conférence, organisée par le CSJ, regroupe nombre de créateurs de contenu dans le but de "formuler des propositions sur les différents thèmes et axes qui seront abordés lors de la 2e édition du camp des créateurs de contenu, prévue dans les prochaines semaines".

Le ministre a affirmé, à cette occasion, que le Conseil supérieur de la jeunesse "veille à jouer pleinement son rôle en intensifiant les efforts et en travaillant avec l'ensemble des compétences nationales", notamment les créateurs de contenu constructif, en vue de conscientiser davantage les jeunes et de renforcer la cohésion sociale.

Cette conférence préparatoire vise à permettre aux jeunes créateurs de contenu de développer leurs compétences médiatiques et créatives en utilisant les outils et techniques modernes dans ce domaine, a-t-il ajouté.

Evoquant les initiatives menées par le ministère de la Jeunesse dans ce domaine, M. Hidaoui a cité "la création d'un festival national des créateurs de contenu, qui aura lieu le premier trimestre 2026" et "le projet de création de clubs de créateurs de contenu au sein des établissements de jeunesse".

Cette rencontre, marquée par la présentation des résultats de la 1ère édition du camp des créateurs de contenu, a également vu l'organisation de groupes de réflexion consacrés à ce sujet, avec la participation de représentants des secteurs et organismes concernés, en vue de proposer des mécanismes visant à promouvoir ce domaine.

Lire l'article original sur Algerie Presse Service.

Tagged:
Copyright © 2025 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.