Algérie: CSJ - Conférence préparatoire à la 2e édition du camp des créateurs de contenu

ALGER — Le ministre de la Jeunesse, chargé du Conseil supérieur de la jeunesse (CSJ), Mustapha Hidaoui, a donné, samedi à Alger, le coup d'envoi d'une conférence préparatoire à la 2e édition du camp des créateurs de contenu, prévue dans les prochaines semaines.

M. Hidaoui a précisé que cette conférence, organisée par le CSJ, regroupe nombre de créateurs de contenu dans le but de "formuler des propositions sur les différents thèmes et axes qui seront abordés lors de la 2e édition du camp des créateurs de contenu, prévue dans les prochaines semaines".

Le ministre a affirmé, à cette occasion, que le Conseil supérieur de la jeunesse "veille à jouer pleinement son rôle en intensifiant les efforts et en travaillant avec l'ensemble des compétences nationales", notamment les créateurs de contenu constructif, en vue de conscientiser davantage les jeunes et de renforcer la cohésion sociale.

Cette conférence préparatoire vise à permettre aux jeunes créateurs de contenu de développer leurs compétences médiatiques et créatives en utilisant les outils et techniques modernes dans ce domaine, a-t-il ajouté.

Evoquant les initiatives menées par le ministère de la Jeunesse dans ce domaine, M. Hidaoui a cité "la création d'un festival national des créateurs de contenu, qui aura lieu le premier trimestre 2026" et "le projet de création de clubs de créateurs de contenu au sein des établissements de jeunesse".

Cette rencontre, marquée par la présentation des résultats de la 1ère édition du camp des créateurs de contenu, a également vu l'organisation de groupes de réflexion consacrés à ce sujet, avec la participation de représentants des secteurs et organismes concernés, en vue de proposer des mécanismes visant à promouvoir ce domaine.